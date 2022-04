Calabria, Brugnaro: “Pieno sostegno di CI a coordinatore regionale Maurizio D’Ettore”

“Maurizio D’Ettore ha tutta la mia fiducia e quella di Coraggio Italia”. Lo afferma il Presidente del partito Luigi Brugnaro “condividendo pienamente il contenuto della dichiarazione stampa diramata oggi dal Coordinatore regionale della Calabria Maurizio d’Ettore. In Calabria – prosegue – ci affidiamo alla sua sensibilita’ e capacita’ politica per indicarci la strada e decidere assieme le alleanze per le prossime elezioni amministrative. Della nostra storia e delle nostre azioni decidiamo noi, in assoluta liberta’ e rivendichiamo l’autonomia del nostro partito da chiunque altro. Proprio per questo e in un’ottica di estrema chiarezza ribadiamo con forza che non diamo a nessuno la delega di parlare a nome nostro o per conto di Coraggio Italia”, conclude Brugnaro.