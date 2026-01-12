Bim Bum Basket Rende lotta ma cade in casa della capolista: sconfitta a Ragusa

La Bim Bum Basket Rende esce sconfitta dal parquet della capolista nel campionato di Serie B Interregionale, al termine di una gara intensa e combattuta più di quanto dica il punteggio finale: 100-87 per i locali. Una partita che ha visto i rendesi reggere l’urto per oltre metà gara, nonostante le rotazioni ridotte e l’elevato tasso tecnico degli avversari.

Rende parte con personalità, mostrando ordine offensivo e buona aggressività difensiva. Fino a metà del secondo quarto la sfida resta in equilibrio, con gli uomini di Carbone capaci di contenere le iniziative della capolista e rispondere colpo su colpo.

Il momento di svolta arriva negli ultimi minuti del secondo periodo: i padroni di casa piazzano un parziale pesante, circa 12-2, che spezza l’inerzia e manda Rende all’intervallo lungo in svantaggio più ampio del previsto.

Nel terzo quarto la capolista prova l’allungo decisivo, sfruttando profondità del roster e qualità individuali. Rende però non crolla: nell’ultimo periodo arriva una reazione d’orgoglio che consente ai biancorossi di chiudere la gara con un passivo dignitoso, -13, dopo aver toccato anche svantaggi più pesanti.

A fine gara coach Carbone analizza la prestazione con lucidità, sottolineando sia le difficoltà sia gli aspetti incoraggianti: “Sapevamo di giocare contro una squadra che ha sicuramente messo altri valori in campo, quindi abbiamo sofferto un po’. Però fino a metà secondo quarto ce la siamo giocata abbastanza alla pari e abbiamo cercato di chiudere le loro iniziative offensive. Loro sono molto completi e compatti e sul finire del secondo quarto hanno fatto un parziale di circa dodici a due che ci ha un po’ tagliato le gambe.

Nel terzo quarto siamo andati ulteriormente sotto, però almeno c’è stata la reazione della squadra per chiudere a meno tredici. Il risultato non è positivo, ma in casa della capolista credo che abbiamo fatto quello che potevamo fare, anche perché giocare in sette persone è dura. Pensiamo al futuro con positività.”

Nonostante la sconfitta, la Bim Bum Basket Rende conferma crescita, carattere e capacità di restare competitiva anche contro avversari di altissimo livello. La squadra torna ora al lavoro per preparare il prossimo impegno, con l’obiettivo di recuperare energie e continuare il percorso di consolidamento in categoria.

Tabellini

Virtus Ragusa 100

Rende 87

Ragusa: Cantone, Brown 24, Cardinali 10, Piscetta 8, Fabi 16, Tumino 6, Adeola 20, Guastella ne, Peterson 5, Lanzi 11. All.: Di Gregorio

Rende: Gagliardi, Usai 6, Cavalieri 13, Cerchiaro, Tarozzi 2, Boccasavia 18, Cagnacci 26, Schifeo, Yeyap 22. All.: Carbone

Arbitri: Beccore di Messina e Catania di Barcellona Pozzo di Gotto

Note: parziali 29-27, 25-15, 27-21, 19-24