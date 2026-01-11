“La libertà significa responsabilità: ecco perché molti la temono” - George Bernard Shaw
HomeBasketDerby rinviato a Locri, la Fip Calabria al fianco delle società. Il...
Basket

Derby rinviato a Locri, la Fip Calabria al fianco delle società. Il presidente Surace: “Servono interventi immediati, ad ogni pioggia si verificano episodi che non sono tollerabili in un Paese civile”

La Fip Calabria esprime piena vicinanza alle società Eutimo Locri e Ymca Siderno a seguito del rinvio del derby del campionato di Divisione Regionale 2, resosi necessario per l’impraticabilità del campo causata dalle gravi infiltrazioni d’acqua all’interno della palestra del Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri.

Una situazione che ha impedito il regolare svolgimento della gara e che pone, ancora una volta, l’attenzione su una criticità non più rinviabile. La presenza di acqua sul terreno di gioco a causa delle infililtrazioni per la pioggia, ha reso impossibile garantire le condizioni minime  per atleti, arbitri e addetti ai lavori, costringendo le squadre a fermarsi non per ragioni sportive, ma per carenze infrastrutturali.

«Siamo sinceramente dispiaciuti per quanto accaduto – dichiara il presidente della Fip Calabria, Paolo Surace – e vogliamo manifestare la nostra totale vicinanza alle due società coinvolte, ai dirigenti, agli atleti e ai tifosi che attendevano una partita sentita e importante per il territorio. È inaccettabile che nel 2026 una gara ufficiale venga rinviata perché piove dentro una palestra».

Il presidente Surace sottolinea come il problema non sia episodico, ma noto da tempo: «Parliamo di un impianto utilizzato quotidianamente da studenti e società sportive. Le segnalazioni sulle infiltrazioni sono state più volte evidenziate e sono stati effettuati i necessari sopralluoghi. Insieme alle società abbiamo segnalato alla Citta’ Metropolitana di Reggio Calabria il problema. Ma purtroppo, anche questa volta, i tempi e le lentezze della politica non seguono le necessità sempre attuali dello sport, degli atleti che lo praticano e delle società meritorie che fanno sacrifici enormi giorno dopo giorno. Per questo riteniamo indispensabile un intervento immediato e risolutivo da parte dell’Ente competente. Garantire a tanti giovani in un territorio così vasto ed importante come la Locride, di fare sport in dignità e sicurezza, viene prima di tutto e non può essere messo in discussione dalla lentezza della burocrazia».

La Fip Calabria richiama con forza l’attenzione sulla responsabilità delle istituzioni proprietarie e gestori degli impianti. «La pallacanestro calabrese cresce, coinvolge sempre più giovani e famiglie, ma ha bisogno di strutture adeguate – aggiunge Surace -. Chiediamo che vengano programmati e realizzati senza ulteriori ritardi i lavori necessari per restituire alla città di Locri una palestra sicura e funzionale. Lo sport è un presidio sociale fondamentale e non può essere penalizzato dall’inerzia».

La Federazione continuerà a monitorare la situazione, restando al fianco delle società e disponibile a collaborare con le istituzioni affinché episodi come quello di oggi non si ripetano, tutelando il regolare svolgimento dei campionati e il diritto allo sport di atleti e comunità.

Articolo PrecedenteReggio Bic, stop a Giulianova dopo un match combattuto
Articolo SuccessivoCernic dalla Dierre: “Partita perfetta, Donati è di un’altra categoria”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Reggina, buon compleanno! Girasole e Giuliodori soffiano sulle 112 candeline, 1-2 a Caltanissetta

Il 15 gennaio a Catanzaro il convegno “Etica, rigenerazione e sviluppo del territorio”

A Catanzaro ritorna “Serata d’artista”, un’idea nata dall’amore per l’arte e la cultura

“Storie di stra-ordinaria normalità”: quando la bellezza diventa forza nella cura. Inaugurata all’Ex Stac di Catanzaro, la mostra che racconta le esperienze di bambini,...

Cernic dalla Dierre: “Partita perfetta, Donati è di un’altra categoria”

UICI Cosenza, al via i nuovi servizi fiscali e di patronato: sportello attivo a Rende

Decima vittoria per la Tonno Callipo

Sopralluogo sulle strade provinciali: verifica della viabilità e impegni concreti della Provincia di Cosenza

AMMI Catanzaro: Carmen Audino Mancuso succede a Silvana Aiello Bertucci

Laino Borgo e Laino Castello uniti dal “Ponte dei Single”

Reggio Bic, stop a Giulianova dopo un match combattuto

Lamezia Terme: presentazione dell’offerta formativa all’I.C. Perri – Pitagora – Don Milani

Sanità, il sindaco Franz Caruso incontrerà il Comitato No Scippo: piena condivisione degli obiettivi per difendere l’ospedale Hub di Cosenza

Rende: rischio disservizi idrici nella giornata di domenica

Inaugurato il Circolo Pd di Reggio Campi “Rocco Pugliese”. Continua il processo di radicamento del partito: “Politica vera contro gli imbrogli del centrodestra”

Venticinque donne saranno coinvolte in un percorso di formazione previsto per il primo trimestre 2026 dalla Fondazione Roberta Lanzino

A Catanzaro ritorna “Serata d’artista”, un’idea nata dall’amore per l’arte e la cultura

Noi Moderati: “Con grande soddisfazione auguriamo buon lavoro ad Andrea Mazza, nuovo coordinatore giovani della provincia di Cosenza”

Il Comitato 18 gennaio torna a lanciare l’allarme sull’ospedale di San Giovanni in Fiore: “Anestesisti con contratti scaduti, e l’amministrazione in silenzio””

In occasione degli 800 anni del Cantico delle Creature Angelo Branduardi continua la serie di concerti autunno/inverno: “Il Cantico Tour” il 16 gennaio al...

Milleproroghe, De Biase (Uilp): “Ulteriore rinvio in tema di non autosufficienza”

Regione Calabria, graduatoria strategica: 140 specialisti nella comunicazione pronti per gli enti pubblici

Terremoto a Brancaleone (RC), il sindaco Garoffolo: “Scossa particolarmente forte, continuiamo a monitorare”

Assessore Bifano lascia l’incarico, Fratelli d’Italia Lamezia Terme: “Grazie per il lavoro svolto”

Successo per lo spettacolo “Un Secondo Diluvio Universale” a Lamezia Terme

Mercato comunale di Cassano all’Ionio, da domenica 11 gennaio si cambia percorso in via sperimentale: si terrà su via Amendola (dal Comune) e Corso...

Riaperta la scuola dell’infanzia di Scido

Domenica alle 19 il derby più importante per la Puliservice

Camini (RC): occultava armi clandestine e una penna pistola. Arrestato un insospettabile

Forte scossa di terremoto al largo delle coste calabresi: magnitudo 5.1

Musica, danza e Made in Italy: il Polo Liceale Campanella Fiorentino di Lamezia investe sul futuro dei giovani

Rolando Bianchi a Tris TV: “Foti mi convinse con un pugno sulla spalla. Reggina attuale? Vorrei rivedere l’ambiente del 2007”

Bambino di 22 mesi costretto a curarsi a Napoli, l’appello dei genitori al sindaco di Cosenza. Franz Caruso: “Dobbiamo costruire una sanità efficace ed...

Ospedale di Polistena, Falcomatà al Comitato dei sindaci Asp: “Servono soluzioni strutturali”

Mimmo Rotella, il volto dell’arte: autoritratti in mostra alla Casa della Memoria

Totem informativi nelle autostazioni, Campanaro replica a Scutellà: “Polemiche ideologiche, i fatti ci danno ragione”

“La musica, un’emozione che cura”: le note del Trio Tchaikovsky arrivano all’Ospedale di Soveria Mannelli

Nasce a Locri il CISDA, Centro per lo studio della documentazione archivistica

Filippo Veltri e “Il caso Calabria” aprono il 2026 della Fondazione Premio Sila

Provincia di Cosenza, Lamensa incontra funzionari e E.Q.: “Garantire continuità amministrativa”

Serie C Femminile: Pallavolo Rossano inaugura il 2026 in casa contro l’insidiosa Silan Volley

Salute e ambiente, Laghi: “Sull’installazione degli impianti radioelettrici serve trasparenza e partecipazione democratica. La Regione impugni una norma ingiusta”

Abusivismo edilizio e legalità: il 14 gennaio a Catanzaro la presentazione del dossier “Abbatti l’abuso in Calabria”

Call center Enel, Bruno: “Una bomba sociale pronta a esplodere, al centro ci sono le persone”

Elisuperficie di Cariati, conclusa l’analisi tecnica per l’attivazione del servizio sanitario

Serie B1 femminile, la Tonno Callipo riparte da Magione per difendere l’imbattibilità

Conto Termico 3.0, audizione in Commissione Ambiente: ANCE Giovani illustra le opportunità per Reggio Calabria

Allarme negli ospedali di Locri e Polistena, il Pd metropolitano: “Emergenza grave, serve mobilitazione permanente sui territori”

A Giovino arriva “Marecross”. Battaglia: “È la vocazione sportiva di Catanzaro”. Iemma: “La risorsa mare su cui investire lungo tutto l’arco dell’anno”

Nasce a Reggio Calabria il “Social Point – Casa delle Donne”

Contributi per eventi e manifestazioni, il sindaco di Vibo Valentia Romeo ringrazia la Camera di Commercio: “La loro collaborazione un grande segnale per la...

Arriva a Cosenza “Tutti cantano Sanremo” con l’orchestra del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”

Galiano (Ance Cosenza): “Preoccupazione per caro gasolio, tagliare le accise per l’uso industriale”

Trasporti, Scutellà (M5S): “Totem informativi? Priorità della Regione dovrebbero essere altre”

Delegazione Gioventù Nazionale Cosenza partecipa a manifestazione organizzata da Insieme per il Venezuela e Piattaforma Unitaria

Greco (Casa Riformista-Italia Viva) chiede atti CdA Sacal: “Agisce davvero nell’interesse dei calabresi?”

Intimidazioni agli amministratori locali, senatrice Minasi (Lega): “Promuoverò audizioni in Commissione Antimafia. Questi episodi non sono solo cronaca nera, ma un problema di democrazia”

Il Coro liturgico “Tre Campanili, un solo Cuore” in concerto: il Natale nella tradizione popolare siciliana a Cannavò

“Ho vinto”: Lorenzo Fortuna si racconta in un libro autobiografico. Il volume presentato a Cosenza è edito da Pellegrini Editore

Il 18 gennaio a Bianchi (Cs) masterclass del batterista di Vasco Rossi, Donald Renda

Assaltano e fanno esplodere un bancomat nel Catanzarese

A Castrovillari la “Befana del poliziotto”

Il 12 gennaio a Verbicaro si discute di tributi consortili

Avvio raccolta differenziata nella zona di Crotone Nord

Pagamenti Online Casinò: Errori da Evitare | Guida Sicura

Spari al rione Marconi a Reggio Calabria: 22enne agli arresti domiciliari

Assalto all’Atm dell’ufficio postale di Lauropoli: il Sindaco di Cassano Gianpaolo Iacobini scrive a Poste chiedendo l’immediata attivazione del turno pomeridiano nell’ufficio di Cassano...

Sequestrata nel Cosentino un’attività di gestione di rifiuti abusiva

Dierre, coach Inguaggiato esalta il gruppo: “Prova difensiva maiuscola”

Cosenza: la Biennale di Incisione CALCO giunge alla sua seconda edizione

Ex Reggina: Rolando Bianchi ospite di Tris TV, parlerà anche del nuovo acquisto Guida

Traffico reperti archeologici: Riesame scarcera tutti indagati

Mercato del Lungo Busento: proficuo incontro a Palazzo dei Bruzi del Sindaco Franz Caruso con commercianti e rappresentanti delle associazioni di categoria

La Reggio BiC torna in campo a Giulianova: sfida chiave per la Coppa Italia

Controlli straordinari a tappeto nei locali pubblici di Rende

Bonifica della fiumara Novito, consegnati i lavori

Stazione ferroviaria, completata la bonifica: Franz Caruso: “Nella mia azione amministrativa il decoro urbano è una priorità quotidiana”

AMC S.p.A.: al via dal 12 gennaio 2026 il nuovo sistema di sosta al Piazzale Campo Scuola con servizio navetta sperimentale

Seducono i “Cornetti” messi in scena dagli Amici del Teatro di Sersale applauditi da ben 500 spettatori

Gelata nella Sibaritide: il Comune attiva verifiche e controlli

Bonifica del fiume Corace: 200 mila euro al Comune di Catanzaro per il ripristino ambientale delle sponde

Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria): “850.000 euro a scuola, sport e socialità nel Vibonese”

Sabato mattina l’inaugurazione del nuovo Circolo Pd di Reggio Campi “Rocco Pugliese”. Bonforte: “Un presidio politico e sociale per rafforzare il radicamento democratico sul...

Il vicedirettore nazionale dell’Agenzia Giornalistica Italia (Agi), Rosario Stanizzi, festeggia a Cropani suo paese natale

Alta Velocità, Madeo (PD): “La Regione difenda il nostro diritto alla mobilità”

Dipendenze in Calabria, l’allarme del CREA: “Età del primo contatto a 12 anni, boom di cocaina e l’ombra del fentanyl”

Un gennaio tra prosa, musica e nuovi linguaggi al Teatro Politeama di Catanzaro

Callipo premia i collaboratori di tutto il gruppo

Catanzaro, riflettori accesi a Natale anche sul Politeama. Palaia: “Ma i teatri calabresi attendono ancora la legge regionale che dia loro certezze e ne...

Catanzaro ricorda Mimmo Rotella: il sindaco Fiorita accoglie la figlia del maestro Asya Rotella nel ventennale della scomparsa

Cinquefrondi saluta le festività: un successo straordinario all’insegna della partecipazione riconosciuto da tutto il territorio

Ali di Vibonesità: “Il territorio deve rompere il muro del silenzio e dell’incapacità contro la cattiva sanità”

Gelata nella Sibaritide, Pesce: “Verificare immediatamente i danni e chiedere lo stato di calamità naturale”

Mutua Sanitaria Cesare Pozzo ETS: assegnate le borse di studio 2025 ai soci e ai figli dei soci in Calabria

Reggina: Guida in città per la firma, sarà disponibile contro la Nissa

Dierre Reggio Calabria domina la NOVA Basket 87-63 e resta in vetta al girone Ovest

Nel 2026 Rc auto più cara per oltre 8mila automobilisti calabresi

‘Ndrangheta, fine della latitanza per Giuseppe Scornaienchi: catturato a Cetraro

Catanzaro, Nuvola Comics 2026 svela le date

Il bilancio 2025 dei Carabinieri di Reggio Calabria: sicurezza, legalità e impegno sul territorio”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook