La Pirossigeno Cosenza controlla il match e batte la Redel Viola

La Pirossigeno Cosenza firma una vittoria esterna di spessore sul parquet della Redel Viola Reggio Calabria, imponendosi 96-81 alla Palestra Archi al termine di una gara interpretata con personalità e continuità. I rossoblù costruiscono il successo già nella prima metà di partita, resistono al tentativo di rimonta dei padroni di casa nel terzo quarto e chiudono con ordine e lucidità, portando a casa due punti preziosi.

La cronaca della partita

Approccio deciso e ritmo alto sin dalla palla a due per la Pirossigeno Cosenza, che entra in campo con idee chiare e grande fluidità offensiva. I rossoblù trovano subito soluzioni efficaci, muovendo bene il pallone e colpendo con precisione dall’arco, mentre in difesa riescono a contenere le iniziative della Redel Viola. Il primo quarto scorre nel segno degli ospiti, che allungano progressivamente fino al 29-20, costruito soprattutto grazie all’impatto iniziale di Madrigrano e Guzzo, protagonisti di un avvio brillante.

Nel secondo periodo la Pirossigeno alza ulteriormente l’intensità, dando continuità alla propria pallacanestro e aumentando la pressione difensiva. La Viola fatica a trovare ritmo, mentre i cosentini sfruttano ogni occasione per correre e colpire in transizione, allargando il divario con un parziale di 28-16. All’intervallo lungo il tabellone recita 57-36, fotografia di un primo tempo giocato con autorità e controllo dagli ospiti.

La gara sembra incanalata, ma al rientro dagli spogliatoi arriva la reazione dei padroni di casa. La Redel Viola apre il terzo quarto con un deciso 12-0, spinta dall’orgoglio e dall’intensità difensiva, riaccendendo l’entusiasmo del pubblico. La Pirossigeno, dopo qualche minuto di difficoltà, ritrova però equilibrio e lucidità, interrompe l’emorragia e torna a macinare gioco, ristabilendo le distanze e chiudendo la frazione sull’80-61.

Nell’ultimo quarto i rossoblù gestiscono il vantaggio con maturità, senza mai concedere alla Viola la possibilità di rientrare realmente in partita. La circolazione di palla resta fluida, la difesa tiene e l’attacco continua a produrre punti, con Diatta in evidenza nel finale. Il match si chiude sul 96-81, al termine di una prova corale solida e ben interpretata.

Per la formazione reggina Calogero chiude come miglior realizzatore con 21 punti. Per la Pirossigeno Cosenza, una prestazione complessiva convincente, impreziosita da 11 triple realizzate e da una gestione attenta dei momenti chiave della gara.

Tabellini

Viola Basket Reggio Calabria: Calogero 21, Pisapia 13, Festa 11, Macrillante 11, Mazza 7, Pucinotti 6, Pes 6, Marinelli 3, Bordò 3, Chiovaro, Laganà, Amendolia

Coach: Stefano Scarpa.

Pirossigeno Cosenza Basket: Guzzo 19, Milosavljevic 14, Giampà 14, Madrigrano 12, Montemurro 10, Diatta 9, Russo 6, Ginefra 6, Lappano 4, Lonetti 2, Carofiglio G., Carravetta.

Coach: Manu Gallo. Secondo allenatore: Marco Greco.

Arbitri: Scarfó e Alampi di Reggio Calabria