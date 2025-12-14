Catanzaro: stage di aggiornamento tecnici FPI: formazione, territorio e futuro del pugilato calabrese

Il 13 dicembre 2025, a Catanzaro, presso il Centro di Formazione Nazionale C.S.E.N.,

si è svolto il corso di aggiornamento tecnico FPI dal tolo “La preparazione del pugile

alle gare”, appuntamento di grande rilevanza per la crescita e la qualificazione del

movimento pugilis co regionale.

L’evento, des nato ai tecnici della Federazione Pugilis ca Italiana della Regione

Calabria, è stato promosso, ideato e coordinato dal do . Alessio Gual eri, tecnico

FPI e Delegato Provinciale del Comitato CSEN di Catanzaro, insieme a Valerio

Geracitano, tecnico FPI di II livello, in nome e per conto dell’Associazione Spor va

Dile an s ca “Ad Maiora” di Soverato, realtà storicamente impegnata nella

diffusione e valorizzazione della “nobile arte” sul territorio.

A fare gli onori di casa è stato il do . Alessio Gual eri, che ha dato il benvenuto ai

numerosi partecipan so olineando l’importanza di ospitare l’evento nella casa del

Centro di Formazione Nazionale CSEN di Catanzaro, resa disponibile grazie al

determinante contributo del Vice Presidente Nazionale CSEN, do . Francesco De

Nardo.

Il do . De Nardo, assente per impegni is tuzionali lega a un convegno tenutosi a

Torino, ha comunque fa o pervenire il proprio sostegno e la piena vicinanza

all’inizia va.

Un sen to ringraziamento è stato rivolto alla Federazione Pugilis ca Italiana

nazionale, che ha supportato concretamente la realizzazione dello stage in par colare

al Se ore Tecnico Nazionale nella persona del do . Biagio Zurlo. In par colare, è stato

evidenziato il lavoro del Presidente FPI Flavio D’Ambrosi, impegnato in un percorso di

rilancio, riorganizzazione e valorizzazione del pugilato italiano, con una visione

moderna, inclusiva e a enta alle esigenze di tecnici, atle e società spor ve.

I coordinatori del corso hanno voluto al tavolo dei relatori qua ro figure di assoluto

rilievo umano, professionale e spor vo, pun di riferimento a livello nazionale e

internazionale

per

il

mondo

della

boxe.

A cominciare da Mario Massai, pugile di indiscusso talento e carisma e, all’angolo,

vero e proprio Maestro che ha accompagnato al successo generazioni di atle . Tra

ques Emiliano Marsili, campione mondiale ed europeo dei pesi leggeri, capace di

guadagnarsi sma e rispe o unanimi grazie a una longevità agonis ca fuori dal

comune.

A seguire Emanuele Blandamura, carisma co campione europeo e oggi Ambassador

FPI, divenuto dopo il ri ro brillante ed efficace comunicatore. Infine Giovanni De

Carolis, campione mondiale WBA e intercon nentale WBO dei pesi supermedi, oggi

Dire ore Tecnico della Nazionale Italiana di pugilato, figura di riferimento e leader

tecnico di un movimento in costante crescita. Blandamura e De Carolis sono

intervenu in collegamento online, confermando il loro pieno sostegno alle a vità e

ai proge porta avan sul territorio da Gual eri e Geracitano.

Numerosa la partecipazione dei tecnici, presen sia in aula sia da remoto, che hanno

arricchito con il proprio contributo un evento di formazione obbligatorio per il

mantenimento della qualifica di tecnico pugilis co. Un appuntamento che ha saputo

andare ben oltre il necessario approfondimento tecnico, offrendo spazio a una

riflessione condivisa sull’esigenza di lavorare in maniera coordinata, sinergica e

stru urata per sostenere la crescita del pugilato calabrese.

Nel corso della giornata sono sta inoltre ringrazia il Fiduciario CONI di Catanzaro,

Giampaolo Mungo, e il Delegato Provinciale, do . Pipicelli, da sempre vicini e

sensibili nel sostenere inizia ve spor ve di questo po, fondamentali per il

rafforzamento della rete is tuzionale sul territorio.

Tra gli obie vi condivisi dagli intervenu spicca quello di garan re ai pugili del

territorio un numero sempre maggiore di opportunità di confronto agonis co,

aumentando la visibilità degli atle e rendendoli progressivamente più pron al

confronto con il panorama pugilis co nazionale. In questa direzione si inserisce anche

la volontà di portare in regione grandi even di pugilato olimpico, come i Campiona

Italiani, e di consolidare trofei riconosciu e sostenu dalla Federazione, come il

Trofeo Mura, oltre ad ampliare le possibilità di organizzare riunioni ordinarie con il

massimo supporto possibile alle società.

Lo stage si colloca all’interno dell’a vità ultradecennale dell’A.S.D. promotrice, meglio

nota come “Pugilato Soverato”, da sempre a enta alla diffusione dei valori fondan

della boxe. Il tecnico Valerio Geracitano e i suoi collaboratori operano da anni per

favorire una cultura pugilis ca a 360 gradi, affinché ciò che rende nobile quest’arte

diven patrimonio non solo degli appassiona , ma anche della società civile e delle

is tuzioni.

Con queste premesse, l’A.S.D. “Ad Maiora” ha fa o della formazione il proprio fiore

all’occhiello, investendo in stage capaci di porre l’accento sull’importanza di un

management spor vo di qualità e sul ruolo dello sport come veicolo di legalità,

educazione e inclusione sociale. Un impegno costante che insiste sul valore educa vo

del pugilato, inteso come strumento capace di formare non solo atle , ma sopra u o

ci adini consapevoli, rispe osi delle regole e protagonis della vita civile.

La giornata si è conclusa nei locali della Gallo Fight Gym, grazie ai Dire ori Tecnici

Salvatore e Nicola Gallo che hanno ospitato la sessione pra ca dedicata alla messa in

a o dei contenu appresi durante la ma nata forma va. Un momento determinante

per ribadire la concretezza dell’impegno sul piano tecnico, manageriale ed educa vo,

capace di generare risposte immediate e di valore per il futuro del pugilato calabrese.