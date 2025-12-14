Catanzaro: stage di aggiornamento tecnici FPI: formazione, territorio e futuro del pugilato calabrese

Il 13 dicembre 2025, a Catanzaro, presso il Centro di Formazione Nazionale C.S.E.N.,
si è svolto il corso di aggiornamento tecnico FPI dal tolo “La preparazione del pugile
alle gare”, appuntamento di grande rilevanza per la crescita e la qualificazione del
movimento pugilis co regionale.
L’evento, des nato ai tecnici della Federazione Pugilis ca Italiana della Regione
Calabria, è stato promosso, ideato e coordinato dal do . Alessio Gual eri, tecnico
FPI e Delegato Provinciale del Comitato CSEN di Catanzaro, insieme a Valerio
Geracitano, tecnico FPI di II livello, in nome e per conto dell’Associazione Spor va
Dile an s ca “Ad Maiora” di Soverato, realtà storicamente impegnata nella
diffusione e valorizzazione della “nobile arte” sul territorio.
A fare gli onori di casa è stato il do . Alessio Gual eri, che ha dato il benvenuto ai
numerosi partecipan so olineando l’importanza di ospitare l’evento nella casa del
Centro di Formazione Nazionale CSEN di Catanzaro, resa disponibile grazie al
determinante contributo del Vice Presidente Nazionale CSEN, do . Francesco De
Nardo.
Il do . De Nardo, assente per impegni is tuzionali lega a un convegno tenutosi a
Torino, ha comunque fa o pervenire il proprio sostegno e la piena vicinanza
all’inizia va.
Un sen to ringraziamento è stato rivolto alla Federazione Pugilis ca Italiana
nazionale, che ha supportato concretamente la realizzazione dello stage in par colare
al Se ore Tecnico Nazionale nella persona del do . Biagio Zurlo. In par colare, è stato
evidenziato il lavoro del Presidente FPI Flavio D’Ambrosi, impegnato in un percorso di
rilancio, riorganizzazione e valorizzazione del pugilato italiano, con una visione
moderna, inclusiva e a enta alle esigenze di tecnici, atle e società spor ve.
I coordinatori del corso hanno voluto al tavolo dei relatori qua ro figure di assoluto
rilievo umano, professionale e spor vo, pun di riferimento a livello nazionale e
internazionale
per
il
mondo
della
boxe.
A cominciare da Mario Massai, pugile di indiscusso talento e carisma e, all’angolo,
vero e proprio Maestro che ha accompagnato al successo generazioni di atle . Tra
ques Emiliano Marsili, campione mondiale ed europeo dei pesi leggeri, capace di
guadagnarsi sma e rispe o unanimi grazie a una longevità agonis ca fuori dal
comune.
A seguire Emanuele Blandamura, carisma co campione europeo e oggi Ambassador
FPI, divenuto dopo il ri ro brillante ed efficace comunicatore. Infine Giovanni De
Carolis, campione mondiale WBA e intercon nentale WBO dei pesi supermedi, oggi
Dire ore Tecnico della Nazionale Italiana di pugilato, figura di riferimento e leader
tecnico di un movimento in costante crescita. Blandamura e De Carolis sono
intervenu in collegamento online, confermando il loro pieno sostegno alle a vità e
ai proge porta avan sul territorio da Gual eri e Geracitano.
Numerosa la partecipazione dei tecnici, presen sia in aula sia da remoto, che hanno
arricchito con il proprio contributo un evento di formazione obbligatorio per il
mantenimento della qualifica di tecnico pugilis co. Un appuntamento che ha saputo
andare ben oltre il necessario approfondimento tecnico, offrendo spazio a una
riflessione condivisa sull’esigenza di lavorare in maniera coordinata, sinergica e
stru urata per sostenere la crescita del pugilato calabrese.
Nel corso della giornata sono sta inoltre ringrazia il Fiduciario CONI di Catanzaro,
Giampaolo Mungo, e il Delegato Provinciale, do . Pipicelli, da sempre vicini e
sensibili nel sostenere inizia ve spor ve di questo po, fondamentali per il
rafforzamento della rete is tuzionale sul territorio.
Tra gli obie vi condivisi dagli intervenu spicca quello di garan re ai pugili del
territorio un numero sempre maggiore di opportunità di confronto agonis co,
aumentando la visibilità degli atle e rendendoli progressivamente più pron al
confronto con il panorama pugilis co nazionale. In questa direzione si inserisce anche
la volontà di portare in regione grandi even di pugilato olimpico, come i Campiona
Italiani, e di consolidare trofei riconosciu e sostenu dalla Federazione, come il
Trofeo Mura, oltre ad ampliare le possibilità di organizzare riunioni ordinarie con il
massimo supporto possibile alle società.
Lo stage si colloca all’interno dell’a vità ultradecennale dell’A.S.D. promotrice, meglio
nota come “Pugilato Soverato”, da sempre a enta alla diffusione dei valori fondan
della boxe. Il tecnico Valerio Geracitano e i suoi collaboratori operano da anni per
favorire una cultura pugilis ca a 360 gradi, affinché ciò che rende nobile quest’arte
diven patrimonio non solo degli appassiona , ma anche della società civile e delle
is tuzioni.
Con queste premesse, l’A.S.D. “Ad Maiora” ha fa o della formazione il proprio fiore
all’occhiello, investendo in stage capaci di porre l’accento sull’importanza di un
management spor vo di qualità e sul ruolo dello sport come veicolo di legalità,
educazione e inclusione sociale. Un impegno costante che insiste sul valore educa vo
del pugilato, inteso come strumento capace di formare non solo atle , ma sopra u o
ci adini consapevoli, rispe osi delle regole e protagonis della vita civile.
La giornata si è conclusa nei locali della Gallo Fight Gym, grazie ai Dire ori Tecnici
Salvatore e Nicola Gallo che hanno ospitato la sessione pra ca dedicata alla messa in
a o dei contenu appresi durante la ma nata forma va. Un momento determinante
per ribadire la concretezza dell’impegno sul piano tecnico, manageriale ed educa vo,
capace di generare risposte immediate e di valore per il futuro del pugilato calabrese.
Catanzaro: stage di aggiornamento tecnici FPI: formazione, territorio e futuro del pugilato calabrese
Il 13 dicembre 2025, a Catanzaro, presso il Centro di Formazione Nazionale C.S.E.N.,