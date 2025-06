Sport e aggregazione, Accademia della scherma di Reggio Calabria e Ceans insieme per promuovere la sana competizione

Sport e amicizia, un connubio imprescindibile per l’Accademia della scherma di Reggio Calabria asd e il Ceans. Si è conclusa domenica scorsa, con un evento che ha visto gli atleti delle due società sportive impegnate in un torneo a squadre miste, la stagione caratterizzata da meritati e importanti successi agonistici.

Una collaborazione nata giorno dopo giorno e che vede l’Accademia della scherma e Capo d’armi scherma Ceans chiudere un percorso ricco di emozioni, dove lo sport ha dimostrato ancora una volta, quanto sia importante per crescere.

Per i giovani atleti, la scherma è una disciplina che non solo permette di migliorare la concentrazione, la resistenza e l’agilità, ma forma l’individuo e insegna a perseguire la strada verso il raggiungimento di un obiettivo.

Lo sanno bene i responsabili delle società sportive che già pensano alla prossima stagione in programma a Settembre, pronti a nuovi traguardi e importanti competizioni. Il torneo a squadre miste di ieri, ha confermato un gruppo preparato, motivato, pronto a rilanciare la sfida nella prossima annata.

Per i giovani sportivi qualche mese di meritato stop per poi ricominciare a calcare pedane, affrontare intensi allenamenti e rincorrere sogni supportati da un valido team tecnico che, quotidianamente, lavora con gli atleti e i segnali di crescita e la determinazione registrata quest’anno, fanno ben sperare per il futuro.