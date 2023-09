Super Simone Iaquinta a Monza nell’ultimo round del Mondiale Porsche

Un finale di stagione dalle grandi emozioni, sul circuito di Monza nel round finale del Mobil 1 Supercup, il campionato mondiale di casa Porsche, dove il talentuoso pilota calabrese Simone Iaquinta, ha messo a segno una straordinaria che lo ha portato sul terzo gradino del podio.

La gara a Monza è stata un trionfo di determinazione e abilità per Iaquinta, che partiva dalla decima posizione in griglia. Fin dai primi giri, il pilota di Castrovillari ha iniziato a scalare posizioni, evidenziando una grande sete di successo e la solita competenza di guida.

La gara è iniziata con un ritmo travolgente, e Iaquinta ha pigiato sull’acceleratore con giudizio ma con la consueta grinta, superando avversari con precisione millimetrica. Ancora una volta primo tra gli italiani, il pilota Huber Racing è riuscito a domare le curve e i rettilinei di Monza riuscendo nuovamente, come era accaduto una settimana fa a Zandvoort, a rimontare un numero impressionante di posizioni.

Man mano che la gara avanzava, Iaquinta guadagnava posizioni, una dopo l’altra, facendosi strada tra i piloti rivali, il meglio del panorama automobilistico di specialità. La diretta della gara, trasmessa in tv in quanto associata al circus della Formula 1, ha di fatto consentito ancora una volta a entusiasmare i tifosi e gli appassionati di motorsport, che hanno assistito con il fiato sospeso a questa rimonta incredibile. Alla fine, attraversando il traguardo, Simone Iaquinta ha conquistato il terzo posto, sollevando il trofeo del podio con orgoglio.

“Ci tenevo a chiudere il campionato in casa con una bella prestazione – ha dichiarato a fine gara Iaquinta – e nonostante il decimo posto in griglia ottenuto durante le qualifiche, non ho mai smesso di credere che avremmo potuto portare in alto i colori italiani. Ringrazio il mio team – ha concluso il due volte campione italiano – per il duro lavoro e il sostegno costante. Questo terzo posto è un risultato fantastico per tutti noi”.