Sabato e domenica “Cosenza Pallanuoto” impegnata in doppia partita in casa

Doppio appuntamento per chi segue la pallanuoto. Sabato e domenica doppio match, nella piscina di Campagnano a Cosenza, per le squadre della società Aqa.

Sabato ore 14.00 prima di campionato per la formazione maschile di pallanuoto guidata da Mister Gianmarco Manna contro Rari Nantes Terrasini. Mentre domenica, alle 15.00 scenderanno in acqua le ragazze della pallanuoto contro Roma Visnova Pallauoto. “Sarà una partita difficile e non dobbiamo sottovalutare nulla, soprattutto alla luce della nostra posizione in classifica. Il mister sta preparando bene una gara in cui concentrazione e attenzione saranno fondamentali. Ci sarà da difendere forte, evitando le espulsioni, ma il lavoro svolto ci dà comunque serenità. Il gruppo ha mostrato di saper scendere in vasca sempre con la mentalità giusta e c’è una strada tracciata da affrontare sempre con molta voglia. Io sarò sugli spalti a sostenere le ragazze ma sono convinta che daranno come sempre il massimo per cercare il successo e proseguire nella striscia di vittorie”, le parole del capitano prima della gara. Arbitra il signor Carmine Buonpensiero.

Per entrambe le partite si può seguire la dirette web https://www.youtube.com/@spazioaqa7109/featured