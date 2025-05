Il 26 maggio a Vibo Valentia la presentazione del volume “Eleonora. Una donna tra due secoli” di Mariangela Preta e Luciano Prestia

Nell’ambito del Maggio dei Libri, rassegna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, si terrà lunedì 26 maggio alle ore 18:30 presso Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia, la presentazione del volume Eleonora. Una donna tra due secoli, scritto da Mariangela Preta e Luciano Prestia ed edito da Libritalia.

Il romanzo, dedicato alla memoria del compianto notaio Maria Palermo, nipote della protagonista, è un’opera intensa che attraversa la storia di una donna calabrese tra Ottocento e Novecento, figura colta, appassionata e determinata, capace di trasformare il proprio vissuto in uno strumento di riflessione e di emancipazione.

A dialogare con gli autori saranno Fulvia Toscano, direttore del festival “NaxosLegge”, Simona Toma, direttore editoriale di Libritalia, e S.E. Mons. Attilio Nostro, vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea. A moderare l’incontro sarà la giornalista Teresa Pugliese.

Il volume ripercorre con sensibilità e ricchezza narrativa la vita di Eleonora Morelli, educatrice, poetessa e donna indipendente, attraverso pagine intrise di memoria storica, affetti familiari, lotte interiori e impegno sociale. Una voce femminile ancora oggi sorprendentemente attuale, che attraversa i conflitti del secolo scorso e le rigide convenzioni della società dell’epoca, offrendo al lettore uno sguardo lucido e profondamente umano.

L’evento, promosso in collaborazione con il Comune di Vibo Valentia, sarà un’occasione preziosa per celebrare la letteratura come ponte tra memoria e identità, tra passato e presente.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.