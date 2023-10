Da sabato 14 a lunedì 16 ottobre 2023 si svolgerà il workshop itinerante Fotografia e paesaggi storici tra i centri storici di Pizzo, Mileto, Tropea e Vibo Valentia organizzato dall’Associazione Culturale “Emilia Zinzi” di Catanzaroin collaborazione con la Direzione Regionale Musei Calabria, il Comune di Pizzo e la Società Cooperativa Kairos.

L’attività si inserisce nell’ambito del progetto di ricerca Premio “Emilia Zinzi” per la storia dell’arte – Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Calabria III (PAC Calabria 2014-2020, azione 6.8.3), promosso dall’Associazione Culturale “Emilia Zinzi” di Catanzaro, diretto da Giovanna Capitelli e da Maria Saveria Ruga.

L’impegno di studiare e di documentare il patrimonio storico-artistico e paesaggistico dell’area vibonese è stato uno degli snodi centrali dell’attività di Emilia Zinzi. Fin dai suoi esordi la storica dell’arte ha contribuito a ricostruire la cultura di questi territori mediante percorsi di ricerca sistematici e un numero molto ampio di contributi scientifici.

I sopralluoghi nei borghi calabresi proposti dal workshop porteranno giovani studiosi e autorevoli esperti del settore in alcuni dei luoghi emblematici studiati da Emilia Zinzi, fornendo una preziosa occasione per riflettere, in particolare modo, sui temi del paesaggio storico e dello spopolamento e consentendo di incrociare le ricerche della studiosa con nuove tematiche scientifiche e nodi identitari ancora da investigare.

IL PROGRAMMA:

Il workshop itinerante partirà sabato 14 ottobre, alle ore 18:00, dal centro storico di Pizzo. Alla prima tappa presso la chiesa di San Giorgio seguirà la visita al Castello Aragonese Murat. Qui, alle ore 21:00, sarà consegnato il Premio “Emilia Zinzi” per la storia dell’arte 2023 e, successivamente, Lorenzo Riccardi – autore del volume Corpus della pittura bizantina in Calabria (Soveria Mannelli, Rubbettino, 2021) vincitore della prima edizione del premio – dialogherà con Francesco A. Cuteri.

I lavori proseguiranno il giorno successivo, domenica 15 ottobre alle 9:30, a Mileto con i sopralluoghi al Museo Statale e al Parco Archeologico medievale di Mileto antica. Nel pomeriggio, a partire dalle 16:30, ci si sposterà nel centro storico di Tropea per visitare il Santuario di Santa Maria dell’Isola e la Cattedrale di Maria Santissima di Romania.

La terza e ultima tappa del workshop si svolgerà lunedì 16 ottobre a Vibo Valentia. Quattro i sopralluoghi previsti a partire dalle 9:30: chiesa di Santa Maria Maggiore e San Leoluca, Palazzo di Francia, Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi”, Castello Normanno Svevo.

Al workshop prenderanno parte Giulio Archinà (fotografo indipendente), Hannah Baader (Kunsthistorisches Institut in Florenz-Max-Planck-Institut), Giovanna Capitelli (Università Roma Tre), Francesco A. Cuteri (Accademia di Belle Arti di Catanzaro), Ilenia Falbo (Università della Calabria/Università di Catania), Mauro Vincenzo Fontana (Università Roma Tre), Antonella Gioli (Università di Pisa), Barbara Mancuso (Università di Catania), Lorenzo Riccardi (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti), Amaya Alzaga Ruiz (UNED Madrid), Maria Saveria Ruga (Accademia di Belle Arti di Catanzaro), Matilde Zinzi (Associazione Culturale “Emilia Zinzi”).

Parteciperanno anche i borsisti vincitori della selezione indetta per la partecipazione al seminario sul campo: Cecilia Brunetti (Università degli Studi di Perugia), Francesca Cafarda (Accademia di Belle Arti di Catanzaro), Martina Cittadini (Università Roma Tre), Rosita Compare (Università di Pisa), Pamela Krzemien (Università di Pisa), Valeria Rondinella (Università degli Studi di Perugia), Virginia Silvano (Università della Calabria), Gina Venneri (Università degli Studi di Salerno).

Breve biografia di Emilia Zinzi (Catanzaro, 1921-2004)

Con il suo operato all’interno delle istituzioni, con le sue battaglie per la consapevolezza dell’importanza del patrimonio culturale calabrese, con l’ampiezza dei suoi studi messi a disposizione della comunità scientifica, Emilia Zinzi rappresenta una delle figure di rilievo della scena culturale calabrese del secondo Novecento, una “sentinella della memoria” nella storia del patrimonio artistico e architettonico italiano.