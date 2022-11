Sicurezza e legalità a Vibo, Wanda Ferro a confronto con prefetto Lulli: “Massima attenzione del Governo sul territorio calabrese”

“C’è attenzione da parte del Governo sulle questioni che attengono alla sicurezza nel territorio della provincia di Vibo Valentia.”

E’ quanto ha assicurato il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro che stamane – riferisce una nota – ha partecipato ad un incontro in Prefettura con il prefetto Roberta Lulli e i vertici delle forze dell’ordine.

Alla riunione di questa mattina hanno preso parte, oltre al nuovo questore di Vibo Valentia Cristiano Tatarelli, i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo dei Vigili del Fuoco, i vertici della Guardia Costiera e della Polizia penitenziaria, la direttrice dell’Istituto penitenziario di Vibo.

“Tra i temi trattati e su cui il sottosegretario Ferro ha assicurato l’attenzione del Governo – è detto nella nota – quelli del potenziamento dei presidi di legalità sul territorio, a partire dal trasferimento dei locali della Questura e della Polizia stradale in una nuova sede attigua alla Scuola di Polizia e l’istituzione del Commissariato di Tropea, la valorizzazione degli istituti di formazione, il rafforzamento degli organici delle Forze dell’ordine, la confisca dei beni alla criminalità organizzata, la sicurezza negli istituti di pena, la tutela degli uomini e delle donne in divisa”.

“Il sottosegretario Ferro – è detto ancora nella nota – ha ringraziato il prefetto e i vertici delle forze dell’ordine per il lavoro svolto e i risultati raggiunti ciascuno nel proprio ambito, e ha assicurato attenzione e presenza costante a supporto di chi è impegnato a garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità sul territorio”. Dopo Catanzaro e Vibo Valentia altre riunioni sono in agenda per il sottosegretario all’interno Ferro nelle altre province della regione.