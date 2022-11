Sabato 12 novembre nell’aula magna del liceo classico “Michele Morelli” l’evento dell’associazione storico culturale “Ali di Vibonesità”

Può l’Associazionismo rappresentare serio e consapevole momento di impegno per un forte rilancio della condizione della società vibonese ?

Attorno a questo complessivo interrogativo e altro è invitato a rispondere l’evento in programma sabato 12 novembre prossimo venturo in programma alle ore 17 nell’Aula Magna del Liceo Classico “Michele Morelli”.

E’ Ideato dall’Associazione storico culturale “ Ali di Vibonesità” sul tema: ”L’Associazionismo e il risveglio dell’attività territoriale” e sarà moderato da Enrica Candela, Presidente dell’Associazione Veipocam.

Relatore ufficiale Mons. Vincenzo Varone, Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro e parroco di Santa Maria La Nova. Previsti anche due interventi ad opera di Antony Lo Bianco, presidente dell’Associazione Valentia e Maria Alfonsa Farfaglia, presidente dell’Associazione “ Il dono” e della consulta delle associazioni del comune di Ionadi.

“E’ un appuntamento molto atteso e partecipato – spiega in una nota “Ali di Vibonesità” – visto che viviamo un momento storico delicato e dove il coinvolgimento associativo rappresenta una idea efficace per un percorribile obiettivo di speranza e crescita della comunità vibonese.

Sarà interessante ascoltare soprattutto il pensiero di Mons Vincenzo Varone, consigliere spirituale di “Ali di Vibonesità”, che ha fatto dell’associazionismo uno degli obiettivi più essenziali nella sua missione pastorale e d’impegno verso il conseguimento di una cultura più avanzata ed in aiuto a questa città che non può non rinascere se non attraverso una forte e consapevole spinta socio culturale.”

Le asscoiazioni che interverranno oggi sono impegnate in un concorso di idee per migliorare la qualità della vita e coinvolgere soprattutto i giovani che vengono costantemente invitati a diventare gli autentici protagonisti dell’avvenire del territorio.