Tre giorni di “dolcezza” con la festa del cioccolato di Palmi

Dopo il boom di presenze delle passate edizioni, dal 6 all’8 dicembre 2025 prossimo, la città di Palmi (RC) sarà protagonista della quinta edizione della “Festa del Cioccolato”, ancora una volta, firmato dalla nota agenzia di eventi e spettacoli “andreacogliandroeventi“. La manifestazione, interamente dedicata al cioccolato, si svolgerà su tutto il Corso Garibaldi, con l’allestimento dei vari stand con ingresso gratuito.

Saranno presenti maestri cioccolatieri provenienti da varie regioni d’Italia, che, per tre giorni, proporranno il loro buon cioccolato artigianale, contribuendo così a far diventare l’iniziativa una golosa passerella di bontà dolciarie. Alla “Festa del Cioccolato” di Palmi, oltre al buonissimo cioccolato, per la gioia dei più piccoli sarà inoltre allestito anche il “Casa di Babbo Natale“, con musica, artisti di strada, animazione, area giochi e zona ‘green park‘.

“Un altro evento che la nostra Città e non solo attende ogni anno con tantissima gioia – commenta l’organizzatore Andrea Cogliandro – quest’anno l’area ‘Choco‘ sarà ancora più allestita con le varie attrattive per i bambini, con i laboratori, area giochi, la casa di babbo natale e lo show cooking sia per grandi che piccini – quindi tantissime attrazioni da visitare. Vi aspetto tutti a Palmi – conclude l’organizzatore.

Un appuntamento dunque da non perdere, per trascorrere tre giorni di divertimento e tanta golosità.