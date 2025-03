Venerdì 7 marzo l’istituto tecnico economico “Piria-Ferraris/Da Empoli” di Reggio Calabria ospiterà l’evento inaugurale di “Generazione AI”

L’Intelligenza Artificiale entra nelle scuole per rivoluzionare l’apprendimento e la didattica. L’Istituto Tecnico Economico “Piria – Ferraris/Da Empoli” di Reggio Calabria è lieto di ospitare l’evento inaugurale del tour “Generazione AI”, promosso dall’associazione TGWEBAI (www.tgwebai.it) in collaborazione con Sied IT, Mondotouch e il supporto di esperti Microsoft. Un’iniziativa che farà tappa negli istituti scolastici della Calabria per approfondire il ruolo dell’AI nel mondo dell’istruzione.

“L’innovazione e l’intelligenza artificiale stanno ridefinendo il modo in cui insegniamo e apprendiamo”, afferma l’Avv. Anna Rita Galletta, Dirigente Scolastico dell’ITE “Piria – Ferraris/Da Empoli”. “Ospitare l’evento inaugurale del tour Generazione AI significa per noi avvicinare i nostri studenti alle nuove tecnologie e prepararli alle sfide del futuro. Crediamo fermamente che l’AI possa essere un valido alleato per la didattica, rendendo l’apprendimento più interattivo e personalizzato, attraverso un utilizzo consapevole e rispettoso di valori e etica”.

L’evento, che si terrà il 7 marzo 2025 alle ore 10:00 presso l’ITE “Piria – Ferraris/Da Empoli” di Reggio Calabria, rappresenta un’opportunità preziosa, per studenti e docenti, di confrontarsi con esperti del settore e scoprire le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale applicata alla scuola e al mondo del lavoro.

Dopo i saluti dell’Avv. Anna Rita Galletta, dirigente scolastico dell’ITE “Piria – Ferraris/Da Empoli”, interverranno: l’Ing. Alessandro Gatto, che illustrerà le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa; l’Ing. Beniamino Azzarà, che offrirà uno sguardo sulle professioni del futuro e sull’impatto dell’AI nel mondo del lavoro; l’Avv. Riccardo Tripepi, Presidente dell’associazione TGWEBAI, che affronterà il tema dell’etica digitale e dell’utilizzo consapevole dell’AI; Giulio Gambino, Microsoft Azure Resource Manager, che presenterà applicazioni pratiche di Copilot nel settore educativo.

L’incontro offrirà un focus sulle nuove tecnologie digitali e sull’importanza dell’AI come strumento didattico, sottolineando il valore della digitalizzazione nel sistema educativo.