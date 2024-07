Festa della Poesia e una nuova antologia a Melicuccà: la riscoperta del poeta Lorenzo Calogero

“Un’orchidea ora splende nella mano”: la poesia di Lorenzo Calogero torna a brillare dalla Calabria al mondo intero. Una Festa della Poesia, a Melicuccà dal 9 all’11 agosto 2024, per riappropriarsi, tra le strade, le piazze, i palazzi e suggestivi reperti archeologici, dei versi di uno dei poeti più originali e rappresentativi del Novecento. “Lorenzo Calogero, con la sua poesia, ci ha diminuiti tutti”: Giuseppe Ungaretti riassume così tutta la sua sublimità, Carmelo Bene lo ha definito “il più grande poeta del ‘900”, mentre il primo a riconoscerne le doti poetiche è stato il poeta ingegnere Leonardo Sinisgalli, che ha parlato di “poetica dell’arabesco”.

La Festa della Poesia per Lorenzo Calogero ha non solo lo scopo di fare riemergere un autore importante e ingiustamente dimenticato, ma anche quello della rivalutazione culturale del territorio spesso poco conosciuto, e in particolare del piccolo borgo di Melicuccà, borgo tra gli ulivi secolari della Piana, le altezze dell’Aspromonte e lo sguardo verso il Mediterraneo. Un borgo che oggi conta 808 abitanti e che è al centro della poetica e personale ricerca di Lorenzo Calogero.

Tra gli ospiti in programma, Aldo Nove, Michele Caccamo, Tiziano Scarpa, Vivian Lamarque, Gilda Policastro, Nicola Crocetti, Giancarlo Cauteruccio, Vittorino Curci, Daniel Cundari, Giusy Staropoli Calafati, Franca Mancinelli e molti altri poeti, musicisti, intellettuali, professori, artisti, attori e performer che abiteranno per tre giornate Melicuccà.

“Questo evento potrà portare benefici anche a livello educativo, coinvolgendo in un futuro gli istituti scolastici e creando programmi di studio e ricerca sulla poesia e la letteratura locale – afferma il sindaco di Melicuccà Vincenzo Oliverio -. Inoltre, favorirà l’inclusione sociale, offrendo uno spazio di espressione alle nostre comunità e ai gruppi sociali, rivitalizzando, le piazze e i luoghi storici del nostro Borgo. La Festa della Poesia può diventare un potente catalizzatore per il progresso culturale, economico e sociale di tutto il territorio calabrese. Spero che finalmente possano tornare a Melicuccà, quantomeno, le copie digitali dei quaderni manoscritti di Calogero custoditi negli archivi dell’Università della Calabria“.

Nino Cannatà, ideatore e direttore artistico della Festa della Poesia, commenta così questa iniziativa densa di idee e di aspettative: “La Festa della Poesia vuole essere un omaggio corale a Lorenzo Calogero, momento di incontro e confronto su questa immensa poesia nella sua Melicuccà. Un’occasione per avvicinarsi sempre più a quello che è stato definito “un canzoniere amoroso”, “un lungo canto”, un poema straordinario se valutiamo nel suo insieme l’intera opera poetica. Allo stesso tempo vi è la possibilità di scoprire da vicino il genius loci, i luoghi più cari al poeta tutti altamente simbolici e carichi di suggestioni“.

Nella giornata conclusiva della Festa della Poesia, dopo più di dieci anni di silenzio editoriale e a sessantatré anni dalla morte, l’11 agosto avrà luogo la prima nazionale, a Melicuccà, dell’antologia per le Edizioni Lyriks “Lorenzo Calogero, Un’orchidea ora splende nella mano” – Poesie scelte 1932-1960, a cura di Nino Cannatà, con la prefazione di Aldo Nove, e la traduzione inglese di John Taylor. Una nuova edizione aggiornata, illustrata e contenente fotografie, manoscritti e disegni del poeta, con alcune poesie e riflessioni in prosa inedite dai quaderni manoscritti del 1936 e del 1957. In copertina una “cancellatura” originale dell’artista Emilio Isgrò dedicata al poeta.

L’anteprima di presentazione del corposo volume di poesie contestualmente al lancio della Festa della Poesia è avvenuta, alla presenza dei familiari eredi Calogero e del sindaco di Melicuccà, Vincenzo Oliverio, l’11 maggio scorso presso lo stand istituzionale della Regione Calabria al Salone Internazionale del Libro di Torino 2024.

“La vetrina che la Regione Calabria ha voluto metterci a disposizione, durante il salone del Libro di Torino – afferma il Sindaco di Melicuccà – è stato il primo passo di un cammino che abbiamo avviato, con l’intento di togliere le ragnatele che da 63 anni colpevolmente ha ricoperto la memoria ed i versi di Lorenzo Calogero”.

Attraverso lo studio e la selezione dei materiali contenuti nelle copie dei quaderni manoscritti del poeta di Melicuccà, e consegnati dal fratello, avv. Francesco Calogero, a cui si aggiungono altri quaderni trascritti e curati dalla nipote, prof.ssa Lucia Calogero, nel 2006 nasce il “Progetto Calogero”, che vede la collaborazione, nel tempo, di Caterina Verbaro, Roberto Roversi, Gianni Scalia, la Fondazione Leonardo Sinisgalli e di riviste come Nuovi Argomenti con Enzo Siciliano e Poesia di Nicola Crocetti.

Dopo più di vent’anni di lavoro minuzioso a cura di Nino Cannatà, che ha curato anche l’opera video teatrale “Città fantastica, il lungo canto di Lorenzo Calogero” (in collaborazione con Carlo Emilio Lerici, con un adattamento dei testi di Lorenzo Calogero e con gli attori Roberto Herlitzka e Lydia Mancinelli), il regista calabrese afferma così: “Un linguaggio così originale e innovativo merita di essere restituito all’umanità e non è giusto tenerlo ancora appartato, isolato, non fruibile. Per questo abbiamo deciso, con la speciale disponibilità dei familiari eredi Calogero, di pubblicare con le Edizioni Lyriks questa corposa antologia bilingue di oltre 580 pagine per far leggere Calogero in tutto il mondo.

È vero che serve un importante e rigoroso studio filologico ma fino a quando la comunità scientifica non lo affronterà completamente, abbiamo il diritto, tutti, di leggere e rileggere la poesia di Lorenzo Calogero come atto di scoperta, di nutrimento, di crescita culturale, morale, spirituale“.

Come afferma Aldo Nove, co-direttore artistico del Festival, “La poesia è di tutti. Riscoprire assieme l’immenso dono che si cela nei versi di Lorenzo Calogero è l’occasione per una grande Festa della Poesia che non può non coinvolgere chiunque ami la bellezza. Per questo vi aspettiamo a Melicuccà, dal 9 all’11 agosto, per riappropriarci di questa grande opera poetica“.

Qui il Programma della Festa della Poesia https://www.lyriks.it/festa-della-poesia-lorenzo-calogero/

La Festa della Poesia è a cura delle edizioni LYRIKS con la direzione artistica di Nino Cannatà e Aldo Nove e si avvale del sostegno del Comune di Melicuccà, con il patrocinio e il sostegno di Regione Calabria,Città metropolitana di Reggio Calabria, e il patrocinio dei Comuni di Bagnara Calabra, Palmi, Villa San Giovanni e Gal Batir. Il progetto nasce con la collaborazione della Fondazione “Leonardo Sinisgalli”, con la partecipazione di Rubbettino Editore, del Comitato Franco Costabile 100, del Comitato 100 Strati, della Galleria d’Arte Ellebì e di Calabria Digital.