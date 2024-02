La Metrocity fa il pieno a Slow Wine Fair, Mantegna: “Presenti con orgoglio per promuovere le eccellenze di un settore in espansione”

«Inizia, come meglio non avrebbe potuto, il Piano fieristico 2024 della Città Metropolitana. La presenza autorevole e di altissimo livello del nostro stand alla fiera internazionale “Slow Wine Fair” di Bologna, promossa da Slow food, sta esaltando le produzioni delle 12 aziende vitivinicole del territorio che ci hanno accompagnato in questa fantastica esperienza».

Il consigliere metropolitano delegato alle Attività produttive, Domenico Mantegna, rilancia l’azione promossa dall’Ente all’interno di uno dei più prestigiosi palcoscenici europei dedicati al vino. «Ci siamo, come sempre, con orgoglio – ha spiegato – per valorizzare e promuovere i colori, i sapori, i profumi delle nostre cantine ed esaltando la qualità e l’unicità della nostra produzione in un settore in forte crescita per l’economia del comprensorio e dell’intera Calabria».

«I dodici partner della Città Metropolitana – ha aggiunto Mantegna – costituiscono una vera e propria eccellenza in un comparto su cui crediamo ed investiamo molto. Le aziende, selezionate attraverso un avviso pubblico, si stanno facendo conoscere ed apprezzare in un contesto che, fino a domani, raccoglierà circa 1000 cantine italiane e straniere, oltre 5000 etichette e decine di migliaia di visitatori e specialisti di settore».