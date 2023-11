Proficuo incontro fra il Sindaco Falcomatà e il Comandante della Direzione Marittima Capitano di Vascello Giuseppe Sciarrone

Il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha incontrato questa mattina a Palazzo Alvaro il Comandante della Direzione Marittima di Reggio Calabria, Capitano di Vascello, Giuseppe Sciarrone.

Nel corso dell’incontro, al quale ha preso parte il Vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, il sindaco ed il Comandante hanno avuto modo di confrontarsi sulle strategie comuni messe in atto dai due Enti per un proficuo sviluppo del territorio, in particolare in relazione con il mare.

“E’ stata un’occasione molto gradita – ha commentato il sindaco Falcomatà a margine della riunione – per conoscere il Comandante Sciarrone, che ringrazio per la visita, e trasmettere attraverso di lui il nostro più sincero ringraziamento alle donne e agli uomini della Guardia Costiera che quotidianamente operano per la nostra sicurezza, in mare e sull’intero litorale metropolitano. E’ anche grazie al loro impegno che la nostra comunità sta proseguendo quel percorso di ricucitura tra la comunità urbana ed un elemento naturale fondamentale come quello marino, che costituisce un ambito di sviluppo davvero decisivo in termini di attività produttive e di attrattività turistica per il nostro territorio”.

“In particolare – ha concluso il sindaco – tra i temi da affrontare con assoluta determinazione c’è quello del sostegno al sistema della portualità. E’ nostra intenzione continuare a collaborare in maniera proficua con tutte le istituzioni che hanno competenza in questo ambito, difendendo e sviluppando i nostri porti non solo come snodi per il sistema dei collegamenti, ma anche come fucine commerciali e turistiche in grado di determinare ricadute importanti per la crescita del nostro territorio”.