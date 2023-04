Reggio: presentata la quinta edizione del concorso “Onore al merito”

Questa mattina a Palazzo San Giorgio – presso la “Sala dei Sindaci” si e’ parlato di meritocrazia in occasione della presentazione di “Onore al Merito” , bando giunto alla sua V° edizione che prevede l’erogazione di borse di studio a studenti meritevoli, per intraprendere percorsi per la preparazione ai concorsi militari.

Evento organizzato dalla Dott ssa Marilisa Panuccio e patrocinato dal Comune di Reggio Calabria insieme a numerose autorità del mondo accademico e della scuola, la soddisfazione del Consigliere Comunale Mario Cardia: “motivo di orgoglio la presenza di tanti giovani oggi a Palazzo San Giorgio, la dott ssa Panuccio da anni impegnata a valorizzare e soprattutto “formare” i nostri ragazzi, a lei ed a tutti coloro che la supportano va il mio grazie”

L’associazione AssOrienta e la scuola di preparazione Nissolino Corsi hanno indetto la 5 edizione del concorso “Onore al Merito” per l’anno 2023, il cui bando prevede la premiazione di ragazzi e ragazze meritevoli con borse di studio per la preparazione ai concorsi in divisa

Il concorso “Onore al Merito”, quest’anno alla sua quinta edizione, è promosso da AssOrienta – Associazione Orientatori Italiani, impegnata da anni nel settore dell’orientamento allo studio e al lavoro presso le scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Nissolino Corsi, scuola leader in Italia per la preparazione ai concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia.