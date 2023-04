Il bergamotto di Reggio Calabria ospite prestigioso al Vinitaly

Cosa c’entra il bergamotto di Reggio Calabria con il vino ed i produttori vitivicoli di Vinitaly? Il “frutto che fa nascere i profumi” è stato ospite prestigioso di una delle fiere più importanti d’Italia. Protagonista, insieme al Consorzio dell’olio di Calabria Igp, di prelibatezze cucinate dallo chef Armando Codispoti. In particolare, nello stand Sol&Agrifood, il bergamotto è stato utilizzato per preparare i piatti offerte ai visitatori ed agli addetti ai lavori nel corso dei meeting e degli incontri pubblici. Non solo il frutto ma anche l’essenza; non solo la “vista” ma anche il palato. Pienamente soddisfatti, ovviamente, il presidente Ezio Pizzi ed i consorziati per l’importante contributo fornito, oltre che la collaborazione tra le parti.

Istituzioni e consorzi, produttori ed imprenditori, politici e semplici consumatori hanno potuto apprezzare appieno il meraviglioso agrume.

La capacità produttiva minima di essenza di bergamotto si aggira intorno ai 10.000 kg/anno. Oltre la pregiatissima essenza, impiegata nel settore profumiero, e in minima parte farmaceutico e cosmetico, le aziende producono, in via del tutto artigianale, anche liquori ed altri derivati come succhi, marmellate o dolci. Aria limpida e clima favorevole, caratteristiche che rendono inimitabili i sapori e il profumo del bergamotto in altri luoghi, hanno pienamente convinto tutti.

Non per ultimo, come più volte detto, il bergamotto si produce quasi esclusivamente nella fascia costiera di una parte della provincia di Reggio Calabria (estremo sud della penisola italiana), così come individuata nel decreto della Comunità europea istitutivo della Dop relativamente all’olio essenziale.

Ma la notizia è che negli ultimi anni si sta lavorando proficuamente per l’estensione della Dop al frutto e pare proprio si sia arrivati alla conclusione dell’iter.