Oncologia di Locri: la Pasqua solidale per il progetto NOLE

Una vera gara di solidarietà quella che ha visto, ancora una volta, protagonista il territorio della Locride per il progetto NOLE (Nuova Oncologia Locri Epizefiri), finalizzato alla riqualificazione del reparto oncologico dell’Ospedale di Locri.

In vista della Santa Pasqua, per due giorni, l’Associazione “Angela Serra”- Locride e le Amiche in Rosa, dopo il grande impegno nel periodo di Natale, ancora in collaborazione con il Comune di Locri- Assessorato alle Politiche sociali, si sono dedicate a una nuova raccolta fondi legata alle Uova pasquali. Sempre splendide e instancabili le volontarie, affiancate dall’amico Lorenzo che ha sostenuto il gruppo con grande disponibilità: una vera missione la loro, quella di sensibilizzare e di organizzare, in vari momenti, eventi con l’obiettivo di andare a coprire quanto prima l’impegno di spesa necessario alla realizzazione del progetto dell'”Angela Serra”- Locride, referente regionale il dottor Attilio Gennaro, per una moderna oncologia all’Ospedale di Locri.

Una partita di campionato amatoriale, il derby Calcio Locri- Vavalaci Siderno, ospitata nello Stadio comunale “G.R. Macrì” di Locri, grazie all’Ac Locri, ha fatto da perno centrale della campagna dell’1 e 2 aprile, con giocatori e staff di entrambe le squadre che, oltre al numeroso pubblico, hanno messo in campo non solo fiato e gambe per la solidarietà ma anche un grande cuore, facendo in modo che l’intera offerta di uova di Pasqua e ovetti andasse sold out.

Le volontarie esprimono gratitudine alle due squadre e all’intero territorio per la grande sensibilità con cui hanno risposto a questo nuovo appello, rendendo sempre più vicino e concreto l’obiettivo progettuale per l’oncologia di Locri.