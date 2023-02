Lunedì la giornata conclusiva del “World Philosophy Day” al liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria

Lunedì 20 febbraio alle ore 10:00, in occasione della celebrazione del World Philosophy Day, si terrà la giornata conclusiva del percorso che si è svolto al liceo Scientifico Leonardo da Vinci, nell’ambito del Progetto “Giornata mondiale della filosofia” – SFI Sez. Universitaria Calabrese: “La filosofia per una migliore comprensione del mondo”.

Nel corso dell’incontro gli studenti ed i docenti del liceo coinvolti “si racconteranno” e dialogheranno con le Prof.sse Sandra Plastina, Docente di Storia della filosofia e di Storia delle idee UNICAL e Annabella D’Atri, Docente di Storia della filosofia UNICAL, rispettivamente Presidente e Presidente onoraria sez. SFI UNICAL.

Il percorso, cominciato il 17 novembre del corrente anno scolastico, è stato organizzato e gestito dal Dipartimento di Filosofia del Liceo, che ha aderito all’iniziativa proposta dalla Sezione Universitaria Calabrese della SFI, Società Filosofia Italiana, ha coinvolto i ragazzi delle classi 4B,4F,4G,4M,5F, , avviando un “laboratorio di idee” con gli studenti per riflettere sul valore della filosofia come disciplina e pratica quotidiana, in grado di comprendere e trasformare la società.

Il Programma della giornata prevede, dopo i saluti del Dirigente Solastico del liceo, prof. Francesco Praticò, gli interventi della prof.ssa Federica Orsini–Coordinatrice del Dipartimento di Filosofia e Referente Dip.to di Ed. civica, della Prof.ssa Sandra Plastina -Presidente sez. SFI Universitaria Calabrese e della Prof.ssa Annabella D’Atri – Presidente onoraria sez. SFI Universitaria Calabrese. La giornata entrerà nel vivo poi con “Il Dipartamento di Filosofia e gli Studenti si raccontano”: Filosofia dalle fonti alla recitazione: sceneggiatura, teatro, podcast – prof.ssa F. Orsini – Referente Progetto “Giornata Mondiale della filosofia”; Progetto “Un podcast per il Vinci” – prof.ssa Claudia Neri – Responsabile della pagina #Spotify “Bibliotici” della Biblioteca del Liceo “A.Scopelliti” ; “Campionati di Filosofia: dalla metodologia alla scrittura del paper” a cura del prof. G.Sottilotta; “Debate: un metodo per confrontarsi argomentare e dibattere” – Laboratorio a cura della prof.ssa M.F. Marafioti; “Filosofia esperienziale: dal sé all’astrazione attraverso l’esperienza estetica” con la prof.ssa L. Calabrò; “Filosofia, Educazione civica e legalità: dalle teoria alla prassi” con le prof.sse F.Orsini, S.Iaria, C.Capponi – Referenti di Edcucazione civica e legalità del liceo.

Seguiranno poi gli interventi della Prof.ssa Sandra Plastina, Presidente sez. SFI UNICAL Docente Storia della filosofia e Storia delle idee UNICAL, e della

Prof.ssa Annabella D’Atri – Presidente onoraria sez. SFI Universitaria Calabrese

Le riflessioni delle studentesse e degli studenti, in modalità podcast, potranno essere ascoltate in una sezione dedicata sulla pagina Spotify Bibliotici della Biblioteca “A. Scopelliti” del Liceo.