Gerace (RC), continua “Il Borgo Incantato – winter edition 2022-23”: i prossimi appuntamenti

Continuano a Gerace gli appuntamenti previsti nell’ambito della manifestazione “Il Borgo Incantato – winter edition 2022-23” organizzata dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Giuseppe Pezzimenti.

Il 2 gennaio 2023 alle ore 18.30 presso la Chiesa monumentale di San Francesco si terrà la “Gold Esemble” serata, con ingresso libero, con le più celebri melodie natalizie, con l’attesa esibizione di quattro noti musicisti della costa Jonica reggina: Manuela Cricelli (voce), Barbara Franco (Clarinetto), Peppe Platani (Chitarra) e Cosimo Ascioti (Tromba). Il loro obiettivo sarà quello di creare la magia del Natale attraverso le più celebri melodie natalizie conosciute in tutto il mondo ma anche attraverso brani natalizi della tradizione popolare locale.

I quattro artisti hanno alle spalle moltissime esperienze musicali maturate anche in ambienti musicali internazionali, un vero vanto per la zona Jonica Reggina e per la Calabria. Manuela Cricelli, artista di Roccella Jonica, con nomina a “Cavaliere al merito della Repubblica Italiana”. È recente, infatti, la sua esibizione canora dinanzi al presidente Mattarella, in diretta su Rai uno, nell’ambito della giornata internazionale della donna. Cantante, attrice, speaker radiofonica e psicologa clinica, esperta dell’utilizzo del canto come strumento terapeutico e di indagine psicologica. Impegnata anche nella conduzione di AZIONE CANORA, un progetto di ‘cantoterapia’. Peppe Platani, nel corso dei suoi 50 anni di carriera, ha partecipato a concerti con Franco Battiato, Lorenzo Cherubini (Jovanotti), Niccolò Fabi. Co-fondatore del gruppo musicale “Quarta Aumentata”, con il quale vanta un’intensa attività concertistica nel mondo e numerosi lavori discografici. Di rilievo, la sua partecipazione alla trasmissione televisiva CONCERTAZIONE, per la regia del grande Enzo Trapani, su Rai Uno (1977/78). Barbara Franco e Cosimo Ascioti sono due coniugi geracesi che condividono la passione per la musica, dopo aver conseguito la laurea presso il Conservatorio di Musica statale “F.Cilea” di Reggio Calabria , hanno seguito vari corsi di alto perfezionamento con grandi musicisti del campo della musica classica. Vivono a Gerace e sono docenti di discipline musicali presso la locale scuola secondaria di primo grado, hanno collaborato insieme in qualità di Professori d’orchestra con il Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra “Mosaico Barocco” di Venezia e con la cantante Katia Ricciarelli. Cosimo Ascioti ha collaborato inoltre con il Teatro di San Carlo di Napoli e il Teatro Massimo “V.Bellini” di Catania. Sono tra i pochi specialisti di strumenti storici e barocchi nel sud Italia, hanno recentemente conseguito la laurea in Musica Antica e strumenti storici presso il Conservatorio di musica statale “Staninslao Giacomantonio” di Cosenza.