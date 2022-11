Il messaggio del Panathlon International agli Alunni del Liceo Scientifico “A. Volta” nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Organizzata dal Panathlon International Club di Reggio Calabria, presieduto dall’Avvocato Irene Pignata, in collaborazione con il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, diretto dalla Prof.ssa Maria Rosa Monterosso, si è svolta, lo scorso 25 Novembre, presso l’Aula Socrates del prestigioso Istituto Scolastico cittadino una interessante conferenza dedicata alla lotta alla violenza contro le donne.

L’importante messaggio educativo dai contenuti politici, storici, sociali e sportivi è stato divulgato agli alunni attraverso gli interventi dei massimi esperti in ambito scolastico e sportivo che operano in Calabria: la Dirigente Scolastica Giuseppina Princi, attualmente Vice Presidente della Giunta Regionale Calabria, la Dirigente Scolastica del Liceo “A. Volta”, Maria Rosa Monterosso, l’Avvocato Maurizio Condipodero, Presidente Regionale del CONI Calabria, Ilda Tripodi, Poeta e Giornalista, l’Avvocato Ezio Privitera, Presidente del Circolo Tennis “Rocco Polimeni”, il Professore Riccardo Partinico, Presidente della SGS Fortitudo 1903, Maestro di Karate e Giornalista.

Il compito di moderare è toccato all’Avvocato Irene Pignata che ha sottolineato l’impegno istituzionale del Panathlon a sostegno della lotta ad ogni forma di violenza contro la donna, che deve volgere lo sguardo alle realtà locali, stimolare l’intervento attivo delle due più importanti agenzie educative, la famiglia e la scuola, deputate per prime a debellare la sottocultura della violenza.

Il percorso è stato reso interessante e pieno di spunti per la giovane platea grazie all’accurato excursus storico presentato dal Presidente Regionale del Coni che, attraverso l’evoluzione della cultura sportiva al femminile, ha messo in evidenza la forte discriminazione della donna fin dai Giochi Panellenici, discriminazione che, anche se in toni molto meno repressivi, ad oggi non è stata ancora sconfitta.

Assolutamente originale il contributo della poetessa Ilda Tripodi che, attraverso crudi resoconti sull’attuale situazione di degenerazione dei rapporti umani, in particolare uomo/donna, ha proposto nella poesia una via di redenzione, un rifugio per l’anima ed un sostegno per la lotta contro la violenza, suggerendo ai ragazzi di abbandonare gesti e parole violente per abbracciare i sani insegnamenti che la letteratura e la poesia ci offrono.

Interessante e molto concreto il contributo dell’Avvocato Privitera, il quale, da giovane in mezzo ai giovani, ha accompagnato i ragazzi in un veloce viaggio attraverso il difficile iter di integrazione e riconoscimento delle donne nel tennis.

Infine il maestro Partinico ha stupito l’uditorio con il racconto del ritrovamento, avvenuto il 24 novembre 1974, di LUCY, la nostra antenata ominide vissuta 3,2 milioni di anni fa. Dall’analisi delle fratture ossee riscontrate sembrerebbe che LUCY sia morta proprio a seguito di una aggressione, molto probabilmente legata al procacciamento del cibo. Purtroppo la violenza ha radici davvero storicamente profonde.

La convenzione stipulata tra il Panathlon International e il Liceo Scientifico “A. Volta” non termina con tale conferenza, ma proseguirà con un PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) dal titolo “Il ruolo dello sport e delle atlete nella lotta contro la violenza sulle donne” che farà tappa anche presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” dove alunne e alunni potranno partecipare ad un Corso di Autodifesa diretto dalle campionesse di Karate Alessandra Benedetto e Rossella Zoccali, atlete della Fortitudo 1903.

Giorno 25 Novembre è stato altresì promosso un concorso, aperto a tutti gli alunni del Liceo Scientifico “A. Volta”, con l’obiettivo di stimolare e sensibilizzare ulteriormente i ragazzi sui temi del convegno. Verrà premiato lo slogan migliore che diventerà il “leitmotiv” durante tutte le attività programmate per il 2023 sia dal Panathlon Club e sia dalle associazioni in sinergia con lo stesso. Il vincitore godrà anche di un voucher offerto dal Circolo Tennis “Rocco Polimeni” valido per lo svolgimento di un corso di tennis per due persone.