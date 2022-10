Ardore (RC): sabato il convegno “La Donna nel XXI secolo: tra violazioni e rivoluzioni”

“La donna nel XXI secolo: tra violazioni e rivoluzioni”, questo il tema del convegno, organizzato dall’associazione di promozione sociale Azulejos International con il patrocinio del Comune di Ardore e l’Alto patrocinio dell’Accademia Alti Studi Zaleuco, che si svolgerà sabato 22 ottobre 2022, nella sala del Castello di Ardore (RC).

La città di Ardore e il suo castello faranno da sfondo e da luogo di accoglienza all’evento stesso.

Interpretazioni e racconti, analisi e riflessioni passeranno per le tre relatrici dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Ardore, Giuseppe Campisi, e del Presidente dell’Associazione Azulejos International, Renato Mollica.

Rivoluzioni culturali femminili raccontate dal punto di vista legislativo di Antonella Camarda, funzionario del Tribunale di Locri; percorsi di donne tra politica, istituzioni e società dal punto di vista comparato di Federica Mollica, Vice Presidente dell’associazione Azulejos International; le donne magnogreche dal punto di vista di Vittoria Camobreco, giornalista e scrittrice.

Coordina gli interventi la giornalista Maria Teresa D’Agostino.

La promozione di simili eventi serve a trasportare i presenti in una dimensione fatta di cultura e trasmissione di conoscenza, con l’obiettivo di tramutare parole in fatti concreti e raggiungere, in questo caso specifico, un cammino di assoluta uguaglianza tra tutte le persone.

Nel corso della serata saranno consegnati dal Presidente di Azulejos International, Renato Mollica, i “Premi Epizephiry 2022” per l’arte assegnati agli artisti: Alberto Trifoglio, Mariella Costa, Luigi Perenz, Vittoria Camobreco, Angela Panetta, Alessandro Corda.