«Esprimo il mio personale benvenuto e l’augurio di buon lavoro della Città Metropolitana a Marilena Cerzoso, nuova presidente dell’Accademia di Belle arti di Reggio Calabria per nomina dalla Ministra dell’Università e ricerca Maria Cristina Mezza». È quanto afferma, in una nota stampa, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace.

«Per formazione, esperienza e curriculum – ha aggiunto l’inquilino di Palazzo Alvaro – la dottoressa Cerzoso può sicuramente aiutare la nostra storica Accademia a recuperare smalto e idee per fare crescere i nostri giovani in un contesto fondentale anche per il rilancio del territorio. Arte, cultura e bellezza, infatti, sono elementi fondamentali per alimentare un circuito di sviluppo economico e sociale, in particolare sul nostro territorio che punta molto sul legame tra l’arte, la cultura, la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico e la crescita turistica del territorio. Nel ribadire i miei più sinceri auguri alla Presidente Marilena Cerzoso, allo stesso tempo ringrazio la presidente uscente, Francesca Maria Morabito, per il lavoro fin qui svolto».