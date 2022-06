“Calici d’Arte”: sabato a Reggio Calabria la presentazione della mostra evento con protagonista il vino

È in programma il prossimo sabato 3 luglio alle ore 18.30, presso i locali dell’Art Gallery L’A Gourmet L’Accademia, – comunica una nota – la conferenza stampa di presentazione della mostra di Elisabetta Rogai, Calici D’Arte a cura di Elmar Elisabetta Marcianò. L’evento, promosso dall’associazione culturale Inside in sinergia con L’Art Gallery, il comune di Reggio Calabria e il comune di Palizzi è un viaggio straordinario e affascinante narrato grazie all’Enoarte. La Rogai, artista che ha esposto in tutto il mondo, infatti ha ideato una tecnica particolare che vede l’utilizzo del vino per creare le sue eccezionali opere coinvolte in un lungo e complesso progetto che si svolgerà in più momenti durante l’arco di due mesi. All’incontro con gli organi di informazione prenderanno parte, fra gli altri, le autorità politiche di Reggio e Palizzi, Elisabetta Rogai. Presenti, inoltre, Elmar Elisabetta Marcianò curatrice della mostra, Filippo Cogliandro, chef, Vincenzo Maria Romeo, presidente inside, i rappresentanti titolari delle cantine e le altre realtà che hanno aderito al progetto.

La mostra Calici d’Arte non è una semplice esposizione di opere, – si legge nella nota – ma ambisce a celebrare uno dei simboli della Magna Grecia e un intero territorio, quello di Palizzi che da sempre è sinonimo di bellezza paesaggistica e unicità legate alla produzione del vino. Si tratta di un appuntamento di grande spessore artistico e di indubbio valore culturale legato al territorio e alle tradizioni della nostra terra culla della Magna Grecia in cui l’artista fiorentina ha deciso di operare con grande entusiasmo e convinzione.