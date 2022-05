Reggio, rassegna “Frammenti di storia” Alle radici del dramma ucraino: l’holodomor

Secondo appuntamento con la rassegna “Frammenti di storia”, organizzata dall’Arci di Reggio Calabria APS e finalizzata a una più approfondita conoscenza della storia contemporanea. Si terrà infatti sabato 7 maggio alle ore 17,30 presso il Samarcanda di via Cuzzocrea, N° 11, il secondo incontro con il Prof. Antonino Romeo, docente e appassionato studioso di storia, dal titolo “Alle radici del dramma ucraino: l’holodomor”: la conversazione rievoca il nome attribuito alla carestia che si abbatté sul territorio dell’Ucraina dal 1932 al 1933 causando diversi milioni di morti. Un’ecatombe che ancora oggi è una delle ragioni del risentimento di Kiev verso Mosca. Ancora una volta per comprendere e analizzare il presente, non si può non conoscere il passato ed è proprio questa l’intenzione dell’Arci: fornire a tutti più chiavi possibili per analizzare il mondo in cui viviamo.

L’iniziativa rientra, tra l’altro, anche nelle attività di animazione all’interno del Samarcanda, bene strappato alla criminalità organizzata e divenuto sempre più laboratorio di idee e di proposte culturali e sociali.