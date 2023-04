Naufragio di Cutro: la cerimonia di conferimento della Menzione Speciale a dimostrazione del senso di umanità di tutta la comunità crotonese

Hanno dato un senso alla parola “umanità”.

E con la concessione della Menzione Speciale, l’onorificenza prevista dal Regolamento Comunale per il conferimento delle Benemerenze Civiche, l’amministrazione, a nome della comunità cittadina, ha voluto dare un senso alla parola “grazie”.

Si sono ritrovati nella Sala Consiliare, fianco a fianco, così come sono stati fianco a fianco per quasi un mese al Palamilone, diventato all’indomani della tragedia di Steccato di Cutro del 26 febbraio luogo di dolore e di sofferenza ma anche di solidarietà e umanità. Un luogo diventato simbolo dell’unità cittadina.

Fianco a fianco nei banchi della Sala Consiliare cosi come chi in divisa militare, chi in camice bianco, chi con la felpa o la giacca con i colori e i simboli della propria associazione sono stati fianco a fianco al PalaMilone: per dare un nome ad una sigla, per portare soccorso ai sopravvissuti, per assistere i familiari delle vittime.

A queste donne e a questi uomini, rappresentanti di istituzioni, enti, associazioni di volontariato la città ha voluto dire grazie. Grazie di aver superato i confini della burocrazia, di aver svolto un servizio con professionalità e abnegazione, di essere state “persone” tra “persone”

Nel suo intervento, prima di procedere alla consegna delle pergamene ai rappresentanti delle istituzioni e degli enti che riportano le motivazioni della onorificenza, il sindaco Voce ha ripercorso quei trenta giorni.

Giorni terribili in cui la città ha risposto dimostrando solidarietà e vicinanza: “avete rappresentato, attraverso il vostro impegno, il sentimento di una intera comunità. Una comunità che oggi vi dice grazie. Grazie per quello che avete fatto con spirito di servizio, con senso di apertura verso il prossimo. Quanto avvenuto è una tragedia immane, una ferita che ha lacerato per sempre il cuore dei crotonesi. Ma accanto a questo dolore resta il vostro esempio che onora la nostra città. Avete dato un senso concreto alla parola umanità”

Sono intervenuti nel corso della semplice ma sentita cerimonia il prefetto Franca Ferraro, il questore Marco Giambra e l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi.

A ricevere la Menzione Speciale sono stati:

Prefettura di Crotone, Questura di Crotone, Polizia Scientifica, Ufficio Immigrazione Questura di Crotone, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto di Crotone, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Protezione Civile Regionale, Servizi Sociali del Comune di Crotone, Forum del Terzo Settore, CSV Aurora, Croce Rossa Comitato di Crotone, Save The Children, UNHCR, Associazione di promozione sociale Baubò, Cooperativa Sociale Studio Sper, Intersos Organizzazione Umanitaria, Associazione Sabir, Agorà Kroton Cooperativa Sociale, Kroton Community Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale Baobab, On the Road Crotone, Caritas Crotone, Fondazione Migrantes, Medici senza Frontiere, Mem. Med, S.O.S. Villaggi dei Bambini Onlus, A.S.G.I. Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, Cooperativa Noemi, Prociv.