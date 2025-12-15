Acceso l’albero di Natale nel centro storico: Cosenza apre le festività in Piazza Ortale

Si è svolta ieri sera la cerimonia di accensione dell’albero di Natale della città di Cosenza, in Piazza Ortale, nel Centro storico, alla presenza del Prefetto Rosa Maria Padovano e del sindaco Franz Caruso.

L’iniziativa, proposta da Gianluca De Seta e organizzata dall’assessore alle Attività produttive di Palazzo dei Bruzi, Massimiliano Battaglia, ha segnato simbolicamente l’inizio delle festività natalizie e ha voluto testimoniare il cambio di passo tracciato dall’Amministrazione comunale, orientato alla tutela e alla valorizzazione della storia prestigiosa custodita nella parte antica della città.

“È una serata di particolare rilievo – ha spiegato il sindaco Franz Caruso – che manifesta ancora una volta il nostro interesse e la nostra attenzione verso il Centro storico, che ho sempre definito, ancor prima di essere eletto sindaco, un gioiello di famiglia da salvaguardare, proteggere e potenziare. Non c’è nulla di più prezioso del nostro Centro storico, simbolo delle nostre origini e del nostro passato. È la parte più bella della nostra città, che tutti ci riconoscono, ma che dobbiamo essere noi stessi i primi a rispettare e a tutelare nel suo decoro”.

La cerimonia è stata aperta dal saluto del Prefetto Rosa Maria Padovano, che ha definito l’appuntamento una «bellissima occasione», non solo per quanti hanno un credo religioso.

“Al di là dell’interpretazione religiosa – ha affermato il Prefetto – l’idea di dare vita, nel bellissimo Centro storico, a un momento di riflessione come quello creato dall’accensione dell’albero di Natale ha un significato profondo. Significa sollecitare ulteriormente le Istituzioni ad avere particolare attenzione verso il territorio. Un’attenzione che, mi preme sottolineare, è sempre altissima su tutto il territorio provinciale e, naturalmente, anche sulla città di Cosenza”.

Il Prefetto ha quindi rimarcato il ruolo delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine come presidio di legalità, sottolineando l’importanza di lavorare in sinergia per prevenire, più che reprimere, episodi di violenza e criminalità, che restano comunque fenomeni circoscritti e minoritari rispetto alla grande maggioranza di cittadini rispettosi delle regole.

Al termine del suo intervento, la dottoressa Padovano ha rivolto un messaggio di auguri all’intera comunità e al sindaco Franz Caruso, che ha ringraziato il Prefetto “per tutto quello che fa per la nostra città”.

“Rimarco con forza – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso – la straordinaria attenzione che la Prefettura riserva a Cosenza, così come il grande lavoro svolto da tutte le Forze dell’Ordine”. Franz Caruso ha ringraziato in particolare il Questore Giuseppe Cannizzaro, prossimo a lasciare la città per assumere un nuovo incarico nella Capitale, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il comandante dei Vigili del Fuoco e il comandante della Polizia Municipale.

“Tra le Istituzioni – ha aggiunto – c’è grande sintonia e un forte impegno nel contrastare quegli aspetti negativi che, come in ogni realtà urbana, possono emergere, ma che non sono allarmanti come talvolta si vuole far credere”. Episodi isolati, secondo il Sindaco, che rappresentano segnali di disagio da cogliere e sui quali intervenire.

Il sindaco ha infine ringraziato Gianluca De Seta, commerciante del Centro storico che ha fortemente voluto l’iniziativa, la Consulta per il Commercio, presente con una delegazione guidata dalla presidente Maria Grazia Cavaliere, e il cantastorie William Gatto, per l’attività di valorizzazione e promozione della storia cittadina rivolta anche ai numerosi turisti.

“È una serata bella, di festa e di allegria – ha concluso Franz Caruso –. Il mio augurio più sentito è che questo Natale possa portare serenità alle famiglie e alla nostra comunità e aprire le porte a un 2026 migliore e colmo di speranza”.