Francesca Daniele è la nuova presidente del Lions Club Cosenza Castello

Si è svolta lo scorso sabato, 11 ottobre, nella splendida cornice della Tenuta Villa dei Fiori a Rende, la cerimonia per il passaggio della Campana 2025, 28^ celebrazione della Charter e ammissione dei nuovi soci del Club Lions “Castello Svevo”, sempre molto attivo in città.

La cerimonia ha visto il passaggio della Campana ossia il “passaggio del testimone” fra l’uscente Presidente dell’anno sociale 2024/2025, Eugenio Veltri ed il subentrante Presidente per l’anno sociale 2025/2026, Francesca Daniele.

Eugenio Veltri nel suo discorso conclusivo ha fatto riferimento alle 78 attività che il Club ha realizzato durante l’ultimo intenso anno Sociale, il tutto raccontato poi con un video che ha testimoniato il costante impegno del Club sul territorio. Il video è stato chiuso con la citazione della toccante frase di Helen Keller “Da soli possiamo fare così poco; insieme possiamo fare così tanto”, che rappresenta appieno quello che è lo spirito associativo e di servizio del mondo Lions.

È poi seguito l’avvicendamento nella carica di Presidente, con il rito della consegna del martelletto, quale passaggio formale ed ufficiale delle consegne fra Eugenio Veltri e Francesca Daniele sancito con un fraterno e commosso abbraccio fra i due.

Francesca Daniele, nel suo discorso di insediamento, ha tenuto a rimarcare l’importanza del Club nell’organizzazione dei numerosi service attivati, rivolgendo un plauso alla dedizione e al lavoro di tutti i soci, anche nel tentativo di recuperare e rendere attivi coloro che ultimamente non lo sono stati. Ha poi illustrato, con non poca emozione, quelle che saranno le linee guida e il percorso programmatico che intende perseguire come Presidente del Club nel nuovo anno sociale, attraverso la prosecuzione dei service storici e la realizzazione di nuovi, per raggiungere e soddisfare le innumerevoli richieste di aiuto e di supporto provenienti dal territorio.

Al termine del suo intervento, la Presidente entrante ha presentato ufficialmente il suo staff per l’anno sociale 2025/2026, consegnando loro il distintivo lionistico come segno di fiducia e condivisione di responsabilità. Lo staff è composto da: Francesco Fragale, Segretario, Nadja Alessio, Tesoriere, Saverio Daniele, Cerimoniere

La serata ha visto poi l’ingresso di 3 nuovi soci. Si tratta di Andrea Campolongo, Giovanna Iaconianni e Giuseppina Scavuzzo.

Hanno chiuso la cerimonia gli interventi della Presidente della Zona 22, Aurelia Zicaro, della Presidente della 9^ Circoscrizione, Maria Manfredi, del Past Governatore del distretto Lions 108 YA Nicola Clausi e del II Vice Governatore distrettuale, Gianfranco Ucci.

La Cerimonia, molto partecipata, ha visto la presenza dei Soci del Club, dei Soci ospiti di numerosi altri club del Distretto e rappresentanti di molte Associazione del territorio, sottolineando la grande importanza del momento.