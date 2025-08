Saracena, dal successo dello Scarano Music Fest alla nuova vita del Convento di Cappuccini: musica, visione e nuove prospettive per il borgo

Un’estate che unisce suoni, identità e futuro, nella cornice autentica di un borgo che non smette di investire nella cultura come leva di crescita. Si sta rivelando un vero e proprio motore di partecipazione e qualità lo Scarano Music Fest, cuore musicale della programmazione SARAESTATE 2025, che ha già trasformato le prime serate in un’esplosione di entusiasmo, bellezza e condivisione. Ma l’estate del Paese del Moscato Passito non è fatta solo di eventi. È fatta di visione. Come la scelta di riqualificare e la ri-funzionalizzare l’antico Convento dei Cappuccini per renderlo tassello strategico di un rilancio culturale e strutturale del borgo e del territorio del Parco Nazionale del Pollino.

CONVENTO DEI CAPPUCCINI, RUSSO: UN DONO CHE GUARDA AL FUTURO

È quanto ricorda il sindaco Renzo Russo, annunciando che nei giorni scorsi il Consiglio Comunale ha formalmente approvato l’accettazione del complesso monastico medievale – un unicum nel panorama dei conventi calabresi e del Sud Italia che già nel 1650, la sua consistenza, con ben 22 celle, le stanze claustrali, lo riconosceva tra i più importanti e capienti dell’Ordine in Calabria – riconoscendolo bene culturale e spirituale di grande valore che entra a far parte del patrimonio pubblico della comunità. Una scelta – ribadisce – che rafforza la strategia dell’Amministrazione nel riqualificare il centro storico non solo con eventi, ma anche attraverso il recupero e la messa a valore dei suoi luoghi simbolo.

CREARE COLLEGAMENTI TRA BELLEZZE DEL BORGO

In quest’ottica si inserisce anche l’avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione della strada di collegamento tra la zona dello Scarano e il Convento dei cappuccini con l’obiettivo di rivitalizzare quella parte del centro storico più suggestivo ma meno accessibile.

Si tratta – sottolinea il Primo cittadino – di un investimento non solo materiale, ma anche simbolico. Restituire vita e funzione al Convento dei Cappuccini significa ridare centralità a una parte del nostro paese troppo a lungo rimasto ai margini, e farlo attraverso la cultura e la bellezza è ciò che rende ancora più coerente e duratura la nostra visione.

SCARANO MUSIC FEST, UN PALCOSCENICO DI EMOZIONI E TERRITORIO

Intanto, lo Scarano Music Fest sta regalando al pubblico serate indimenticabili. I primi appuntamenti hanno già visto protagonisti artisti di rilievo come Claus Laugelli Quartet, Royale, Freddie Maguire ed Emilio Stella, capaci di animare la splendida cornice dell’agorà, vero cuore pulsante e sociale della comunità saracenara, divenuta per l’occasione un teatro a cielo aperto, tra luci, musica e atmosfera. Un successo che conferma la forza della collaborazione tra istituzioni e associazionismo culturale. L’evento, organizzato con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, è promosso dal Circolo Ricreativo Musical Club che, pur non essendo un soggetto imprenditoriale privato, ha investito tempo, risorse e passione per offrire un cartellone musicale di altissimo livello e contribuire alla valorizzazione delle tipicità produttive locali.

EDIZIONE MEMORABILE PRONTA PER GRAN FINALE

A rendere ancora più significativa questa esperienza è la capacità di far dialogare la musica con il paesaggio, la tradizione e la comunità, dando valore agli spazi del borgo e restituendo centralità a luoghi che si fanno identità viva. Ed è proprio nel cuore di questo entusiasmo che cresce l’attesa per le ultime quattro serate del Festival, pronte a chiudere in grande stile questa edizione già memorabile, con nuove sonorità e ospiti di rilievo pronti a salire sul palco.

TRA CULTURA, EVENTI E IDENTITÀ IN CAMMINO

La programmazione estiva SARAESTATE 2025 proseguirà fino a fine agosto, intrecciando teatro, musica sinfonica, enogastronomia, sport e tradizione. Tra gli appuntamenti più attesi i festeggiamenti in onore di San Leone Vescovo, in programma il 9 e 10 agosto, con l’Orchestra all’Italiana in tributo a Renzo Arbore e il live tour dei Matia Bazar. Seguiranno lo spettacolo teatrale Ah! S’avissimu nu poch’i speranza il 20 agosto e l’Orchestra Sinfonica Brutia il 21 agosto con 8MM – Le colonne sonore del cinema italiano, per concludere con la Notte Bianca dello Sport venerdì 29 agosto.

Promosso dall’Amministrazione Comunale, il carnet di eventi è organizzato in collaborazione con il Circolo Ricreativo Musical Club, la Pro Loco Sarucha, la Parrocchia San Leone Vescovo, il Comitato Festa San Leone, il Complesso Bandistico San Leone, Asd Saracena e Apd Saracena – Novacco.

Siamo convinti – conclude il Sindaco Renzo Russo – che la cultura debba essere vissuta, abitata, condivisa. E la nostra comunità vuole continuare ad essere aperta, capace di raccontarsi e di progettare il futuro con le radici ben piantate nella propria storia.