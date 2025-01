Il Capodanno “buono” di Corigliano Rossano

Corigliano-Rossano si conferma la “regina” del Capodanno, il modo migliore per cominciare il 2025. Una piazza Bernardino Le Fosse piena, una folle festante che ha ballato e cantato per tutta la notte sulle note e le voci dei talenti locali e nazionali: da Marco Della Mura a Verdiana, da Rocco Hunt a J-Ax, per finire con i dj set di giovani talenti del territorio, come Hanto_P.DJ, Massimo La Face, Lukas Dj, Inno Dj, Mummi Voice. Piena di brio la conduzione della serata a cura di Francesca Russo, Gianluca Virelli e Michele Conversano.

Brillante l’esibizione di Marco Delle Mura. Verdiana ha emozionato la platea con la sua voce e la sua classe. Rocco Hunt, il poeta urbano, non si è risparmiato nel trascinare la piazza e ha fatto cantare giovani e meno giovani. J-Ax ha alzato il beat con i suoi successi facendo saltare e ballare tutti i presenti. La nottata è andata avanti fino alle prime luci dell’alba grazie ai ritmi dei vari dj che si sono alternati alla consolle.

Un successo che nasce dalla collaborazione di tutti: Amministrazione Comunale, Forze dell’Ordine, Pro Loco e Protezione Civile. Ancora una volta un ottimo lavoro di squadra che ha avuto come risultato il successo dimostrato dall’altissima affluenza della gente venuta a salutare il 2024 e a celebrare l’anno nuovo tutti insieme per una Corigliano-Rossano in festa. La città ancora una volta ha risposta come in tutte le grandi occasioni e gli eventi che contano dimostrando una crescita continua.

«Ringrazio tutti per la partecipazione e per aver reso questa serata indimenticabile. Felicità e Orgoglio sono le due parole che prima di tutto mi vengono in mente guardando questa piazza piena all’inverosimile – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – Felicità nel vedere la mia città unità in un evento importante che segna sempre di più la rilevanza di Corigliano-Rossano. Orgoglio perché ancora volta il lavoro di squadra ed i ringraziamenti vanno a tutti quelli che hanno collaborato alla buona riuscita di questa serata, ha pagato e ha dimostrato che non siamo secondi a nessuno e che siamo una realtà sempre più significativa».