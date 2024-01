Se i personaggi delle favole parlano in cariatese: nella Cittadella Fortificata torna il Carnevale con giocolieri, trampolieri e mascherine

Coinvolgere l’intera comunità e popolare di sorrisi, per la festa più divertente e creativa che ci sia, il perimetro delle otto torri sullo jonio che per l’occasione si trasformano in quelle di un castello incantato, pronto ad ospitare mascherine, giocolieri, trampolieri, burattini, artisti di strada e statue viventi. Era e resta, questo, l’obiettivo del Carnevale dei Bambini, la grande festa tra coriandoli e stelle filanti che tornerà domenica 11 febbraio nella Cittadella Fortificata Bizantina.

Giunta alla terza edizione, promossa dall’associazione Zia Nennè guidata dalla giovane imprenditrice Elena Ferraro, la manifestazione animerà il centro storico dalle ore 14,30. Da Porta Pia, ingresso magico affacciato su corso via XX Settembre, fino alla piazzetta Plebiscito.

Dopo il successo della Caccia al tesoro che ha messo alla prova nonni, adulti e bambini tra i torrioni ed il labirinto di vicoli e l’evento a tema Harry Potter che ha attirato nella Cittadella tantissimi piccoli aspiranti maghi, il Carnevale dei Bambini sarà nuovamente all’insegna dell’inclusione e dell’identità.

Dalla Sirenetta a Cappuccetto Rosso, da Coco ad Alice nel Paese delle meraviglie, da Biancaneve a Frozen, fino a La Bella e la Bestia che sarà recitata in dialetto cariatese.Sono più di trenta i figuranti chiamati ad interpretare i personaggi delle più famose favole Disney.

Contribuiranno ad impreziosire l’evento con performance e spettacoli le scuole di danza, gli studenti dell’Istituto comprensivo, la cooperativa Agorà ed i minori stranieri ospiti del Palazzo del Palazzo del Seminario.

Tra i diversi momenti che renderanno magica la Cittadella Fortificata ci saranno anche lo spettacolo di danza aerea ed i Giullari del 2000.