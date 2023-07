Differenziata e rifiuti, il sindaco di Cariati (CS) fa il punto della situazione: martedì 25 conferenza stampa in Comune

Rendicontare alla città i numeri di queste prime due settimane di governo dell’emergenza e di raccolta su tutto il territorio comunale da parte della nuova società affidataria. Aggiornare i numeri della differenziata. Informare sulle principali criticità ereditate e rilevate; su come si sta procedendo e, quindi, sul programma di attività che proseguirà con la stessa determinazione ed intensità, con l’obiettivo di prevenire ed arrivare preparati al picco di presenze e alla conseguente produzione di rifiuti che Cariati si attende per l’imminente mese di agosto.

Sono, questi, i temi che saranno approfonditi in occasione della conferenza stampa ad hoc in programma per domani, martedì 25, alle ore 16 nella stanza del Sindaco, al primo piano del Palazzo di Città, in piazza Rocco Trento, nel centro storico.

Coordinati da Lenin Montesanto, responsabile della comunicazione istituzionale dell’Ente, interverranno i responsabili dell’ufficio tecnico comunale, il Sindaco Cataldo Minò ed il responsabile della nuova società incaricata della raccolta rifiuti e della differenziata (la M.I.A MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL).

TOLLERANZA ZERO PER CHI SPORCA E NON RISPETTA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. La conferenza stampa sarà l’occasione per condividere con la comunità le strategie che saranno adottate a partire dalle nuove disposizioni previste con le nuove ordinanze; per presentare i risultati del primo ed importante intervento destinato anzi tutto a ripristinare igiene e decoro su tutto il territorio comunale; l’attività di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti attraverso la videosorveglianza.