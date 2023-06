Cirella 2023, un weekend all’insegna del nuoto e del turismo

Un weekend indimenticabile a Cirella per la famiglia allargata degli Anzianotti, atleti con famiglia al seguito e il decisivo sostegno dei mister Biagio Gagliardi e Daniele Maletta, che hanno preparato con pazienza e competenza la stagione nella piscina dello Scorpion,

Sabato 24 giugno si è infatti svolta la staffetta la 4×1250: sul gradino più alto gli atleti Cannata, Montanaro, Parolisi e Felicità (Nuova Partenope nuoto), sul secondo gradino sempre per la Nuova Partenope nuoto gli atleti Cannata, Cenere, Testa e Gigante, al terzo posto la Calabria Swim race con Rotella, Giàmpa, Rotundo e Passafaro.

In casa Anzianotti ad accendere l’agonismo ci hanno pensato le due staffette composte da Tenuta, Verre, Sapia e Ruffolo e l’altra da De Maria, Bosa, Imbrogno e Giglio: proprio quest’ultima è riuscita a piazzarsi prima grazie a una grande prestazione di Filippo Giglio.

Ma i veri protagonisti della giornata di sabato sono stati i ragazzi della Nemo Cosenza, che si sono lanciati in acqua insieme a tutti gli atleti presenti: Anna De Santis, Gabriele Salerno, Giuseppe Bianchi, Alessio Cesario, Bruno Aloe e Andrea Giordano.

Dopo tutte queste bracciate l’attenzione si è spostata al lido con la premiazione delle staffette, accompagnata dalla Piper Band capitanata da Emanuele Macrì e al vino rigorosamente del Cosentino offerto dalle aziende Magna Graecia e Vivacqua.

Il giusto preludio alla giornata di domenica 25: in acqua per la 3 km circa 180 partecipanti provenienti non solo dalla Calabria.

Sul gradino più alto del podio CN Lucano Savigi (PZ), al secondo posto la Peppe Lamberti, al terzo posto la Pol Lib Invicta-Potenza. Nelle classifica Generale Master Femminile troviamo sul gradino più alto del podio Calvino Daniela M50, al secondo posto Di Giovannantonio Antonietta M35 Accadueo-Aversa e al terzo posto Galdi Assunta M50 Peppe Lamberti. Nella Classifica generale Maschile troviamo al primo posto Scaldaferri Domenico M55 Peppe Lamberti, al secondo posto Zicarelli Davide M35 AQA, al terzo posto Giovanni Mazzuca M30 Anzianotti.

Nella categoria Assoluta Agonistica Maschile troviamo al primo posto Federico Tamborrino Rari Nantes Nomentano, al secondo posto Giovanni Collazzo CN Lucano Savigi e al terzo posto Federico Arcieri CN Lucano Savigi.

Nella categoria Assoluta Agonistica Femminile troviamo al primo posto Roberta Grieco Invicta- Potenza, al secondo posto Anastasia Vyazovska Ferraranuoto e al terzo posto Camilla Piscitelli Ferraranuoto.

Ottimi risultati per gli Anzianotti con Giovanni Mazzuca oro M30 e terzo assoluto Master, Aldo Trecroci argento M65, Claudia Tocci bronzo M40 e l’instancabile dottoressa Clementina Salerno oro M65, che si conferma una validissima atleta oltre che un esempio di dedizione.

Un premio speciale (Passito Zephiros Magna Graecia) per Michele Stella – due ritiri su due sono a loro modo una vittoria – e Francesco Scornaienghi, forse stanco dalla performance teatrale della sera prima (sì, gli Anzianotti sono alquanto poliedrici!).

Un encomio particolare a tutti quegli atleti Anzianotti che finita la Capri Napoli si sono diretti a Cirella tra cui Giovanni Bruno, Cristian Prete, Giovanni Mazzuca e la moglie Angela De Luca: a proposito, in questi primi 10 anni di attività gli Anzianotti hanno registrato altri tipi di vittorie come ad esempio i matrimoni: è proprio il caso di Giovanni e Angela.

E anche in questo caso, nel pomeriggio dopo la premiazione arriva il momento più atteso, quello della socializzazione tutti insieme sul modello del terzo tempo del rugby, tra degustazioni del GinSud e AmarSud a cura del re dei bartender calabresi, Roberto Gulino, la baciata di Amaurys Perez e uno show di Luigi d’Alife, che in tempi non sospetti ci aveva promesso che – sebbene non in acqua – sarebbe stato dei nostri.

A suo modo protagonista del weekend anche il sontuoso pacco gara: 21 chicche per altrettanti brand che sostenendo gli Anzianotti hanno sostenuto anzitutto la promozione del territorio attraverso la promozione delle aziende locali. Nella ambitissima sacca che a fine serata ha preso il via verso destinazioni lontane per raccontare una Calabria vincente, una Clemi (bibita al succo di clementine), lo shopper Patata della Sila Igp, “La Bomba” Fungosila, la Liquirizia Amarelli, il Caffè Aiello e Molino Bruno, il telo arancio Cheers, gli integratori della Farmacia Lourdes, l’Olio Franco, l’Amaro del Capo presente sia in bottiglia sia nella iconina sacca, e ancora marchi della gtastronomia di qualità come Calabria Food, Tonno Sardanelli, Pasta Forte e Birra Cala; non mancavano un peluche della Scottex, altro marchio mitico, un buono sconto di Acquapark e Fratelli La Bufala, una penna Giordano Cars, le t-shirt griffate Anzianotti e La Bodega collezione estate 2023

e una borraccia Arena di Giemme.

E poi i premi speciali: al primo assoluto un orologio Scintille, al primo Master Uomo una Bici Ciclitalia, alla prima Master Donna un week end per due al Relais Capo Spulico. A proposito, non finisce qui perché anche stavolta tutti gli alberghi della zona erano pieni, a dimostrazione – ammesso che ce ne fosse bisogno – di una reale e tangibile declinazione del “marketing territoriale”, spesso citato a sproposito. Il mare turchese e il meraviglioso tramonto sul Tirreno hanno fatto il resto, tra selfie, cocktail e musica dal vivo.