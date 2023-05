Corigliano-Rossano: lunedì 15 maggio conferenza capigruppo per fissare nuovo Consiglio

“Questione Tribunale. È stata fissata per giorno lunedì 15 maggio la conferenza dei capigruppo delle forze consiliari per stabilire la nuova data del prossimo consiglio comunale, che solo in via provvisoria e in un primo momento, era stata decisa per la giornata odierna. La prossima assise tratterà con la dovuta attenzione e meticolosità il tanto dibattuto tema riguardante il futuro dell’ex Tribunale di Rossano, per la cui riapertura questa Amministrazione Comunale si è spesa da sempre e per cui continuerà a lottare, nelle sedi preposte e con il sostegno delle forze politiche in campo, senza mai venir meno ai propri impegni o doveri o facendo mancare il proprio appoggio e sostegno. La conferenza dei capigruppo svolge un lavoro preparatorio al consiglio in quanto stabilisce sia il calendario dei lavori, sia l’ordine degli argomenti da trattare. La prossima seduta non sarà monotematica, come già stabilito nel corso dell’ultimo consiglio, dove è stato deliberato che saranno trattati anche i punti già all’ordine del giorno”.

Lo rende noto il Comune di Corigliano-Rossano.