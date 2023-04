Premio Sila ’49, Daniele Mencarelli a Cosenza con “Sempre tornare”

Proseguono gli incontri con gli autori della decina 2023 del Premio Sila ’49. Dopo l’avvio delle presentazioni con Nicola H. Cosentino, tocca a Daniele Mencarelli illustrare giovedì 6 a Cosenza (l’evento è in programma alle 18 al Bak&Bros di via del Tembien) il suo “Sempre tornare”, edito da Mondadori. Lo scrittore dialogherà con Maria Letizia Stancati e Antonio Servidio dell’associazione Nova.

“Sempre tornare” è la storia “on the road” di un adolescente che, nell’estate del 1991, va alla ricerca di se stesso, cercando di comprendere la ragione dell’inquietudine che da sempre lo punge e lo sollecita. In questo viaggio lungo l’Italia, il protagonista si imbatte così in chi è logorato dalla solitudine e in chi si affaccia su un abisso di follia, tutti in grado di straordinari slanci di umanità.

Temi, dunque, soprattutto quelli della follia e della solitudine, che sono una vera e propria cifra distintiva nella letteratura di Mencarelli, già autore di “Tutto chiede salvezza” (Mondadori, 2020), da cui è stata tratta l’omonima serie Netflix con regia di Francesco Bruni.