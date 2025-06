A Rodolfo Inderst il Premio del Rotary International “Service above self award”

Nel corso del Congresso Distrettuale tenutosi a Tropea dal 13 al 15 giugno, il Governatore per l’anno rotariano 2024-25, Maria Pia Porcino, ha consegnato a Rodolfo Inderst, Socio del Rotary Club Lamezia Terme, il Premio del Rotary International “Service above self award”, uno di più alti riconoscimenti che rende onore ai Rotariani che aiutano gli altri offrendo il loro tempo libero e il loro talento come volontari.

Il prestigioso Premio rappresenta l’essenza del service rotariano: mettere gli altri al centro, agire con disinteresse personale e contribuire al bene comune con generosità, competenza e integrità.

Solo i Governatori distrettuali possono nominare i candidati per questo Premio e ogni anno vengono selezionati, tra oltre 1.400.000 rotariani nel mondo, solo150 vincitori.

“Rodolfo Inderst. – sottolinea il Governatore Maria Pia Porcino – ha saputo coniugare organizzazione e visione, spirito di squadra, gestendo con passione, senza mai sottrarsi, momenti fondamentali della vita rotariana. La sua disponibilità, il rigore con cui ha affrontato ogni incarico, la capacità di fare rete tra i club e valorizzare ogni iniziativa, sono stati fondamentali per rafforzare il senso di appartenenza e l’identità del nostro Distretto”

È una delle più alte distinzioni del Rotary International e per il Club di Lamezia Terme rappresenta un grande onore; “Rodolfo Inderst – afferma il Presidente Gianfranco Barbieri – rotariano dal 1982, prima a Palmi e dal 1996 a Lamezia Terme, si è sempre distinto con zelo e impegno nel servire il Rotary, dimostrando coerenza tra parole e azioni, portando avanti incarichi di responsabilità con competenza, equilibrio e grande spirito di servizio; un esempio di leadership silenziosa, sempre coerente con i più alti ideali rotariani”.

Un grande riconoscimento per l’impegno di Rodolfo Inderst e un grande onore per il Rotary Club di Lamezia Terme.