Si è concluso il Progetto “MIRAI-Insieme creiamo il futuro” al Polo liceale “Campanella Fiorentino”

Alla presenza di oltre 200 studenti, insieme a Dirigenti scolastici, insegnanti e direttori dei Centri per l’impiego della Regione Calabria, si è concluso in Cittadella regionale il progetto “MIRAI-Insieme creiamo il futuro” che ha visto la partecipazione attiva del Polo Liceale “Campanella Fiorentino” di Lamezia Terme, diretto dalla Dott.ssa Susanna Mustari.

La mattinata è stata arricchita dagli interventi dell’assessore alle Politiche del Lavoro e Formazione professionale, Giovanni Calabrese, del Dirigente generale del dipartimento regionale al Lavoro, Fortunato Varone, del Dirigente di settore responsabile dei Centri per l’impiego, Sergio Tassone, del Dirigente generale del dipartimento Programmazione, Maurizio Nicolai, del Presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara e, infine del Presidente dei Giovani imprenditori, Vincenzo Giovanni Squillacioti.

Il Progetto MIRAI, dal lemma giapponese dal significato augurale di una vita ricca di opportunità e successi, è stata un’iniziativa promossa dal Dipartimento del Lavoro della Regione Calabria con lo scopo di dare una concreta prospettiva ai giovani grazie anche al supporto dei Centri per l’impiego che, con un adeguato potenziamento, hanno cambiato volto, diventando strategici nelle politiche attive del lavoro. I numeri complessivi sono stati sorprendenti: 10.000 studenti coinvolti, 80 scuole interessate, circa 140 plessi su tutto il territorio regionale, oltre 2000 i giovani che, entro la fine di questo anno scolastico, seguiranno i corsi di formazione in materia digitale e riceveranno la certificazione Eipass.

L’adesione al percorso è stata fortemente voluta dalla Dirigente Scolastica, la dott.ssa Susanna Mustari, che ne ha da subito intravisto l’importanza ai fini, non solo di un futuro inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, ma, anche e soprattutto, come occasione di crescita personale e di approfondimento della realtà territoriale e produttiva della piana lametina. Per tale motivo, grazie alla collaborazione delle Referenti del Pcto d’Istituto, le Proff.sse Lina Serra, Ippolita Riommi e Rosaria Colangelo, il progetto è stato inserito nelle attività del Liceo Economico-sociale grazie anche alla collaborazione, iniziata già nello scorso anno scolastico, con il Responsabile del Centro per l’impiego di Lamezia Terme, Vincenzo Canonaco.

Il progetto è stato articolato in più momenti così scanditi:

laboratori di Orientamento con i CPI che, entrando nelle scuole, hanno fatto conoscere la loro realtà, la loro funzione, le loro potenzialità, i servizi di cui si occupano e che possono essere erogati a chi è in cerca di lavoro. Particolare attenzione è stata dedicata agli studenti con disabilità per agevolare anche il loro ingresso nel mondo del lavoro;

corsi di formazione breve e gratuiti in materia digitale;

incontri con i referenti di Unindustria per far conoscere più da vicino il mondo delle imprese;

i giovani si raccontano: è stato previsto anche un momento creativo da parte dei ragazzi ai quali è stato chiesto di raccontare con un testo scritto o video la propria esperienza e/o i propri obiettivi. Prevista la pubblicazione e la premiazione per i migliori elaborati.

Il Polo Liceale ha realizzato sei incontri nella propria struttura, con la collaborazione anche dell’ordine dei consulenti del lavoro: Giuseppe Gaetano, presidente Consiglio provinciale dell’ordine dei Consulenti del lavoro di Catanzaro; Giandomenico Ferrise, presidente associazione giovani Consulenti del Lavoro Catanzaro; Raffaele Quaranta, segretario Consiglio provinciale dell’ordine dei Consulenti del lavoro di Catanzaro. Al termine, tutte le classi coinvolte, 3^, 4^ e 5^ A del Liceo Economico-Sociale, seguite dalla tutor del Pcto, la prof.ssa Ippolita Riommi, hanno effettuato visite presso il CPI con l’iscrizione dei maggiorenni al centro, l’adesione al programma Gol (inserimento giovani nel mondo del lavoro) ed elaborato relazioni e video da presentare come attività conclusive del Progetto.

All’evento conclusivo, tenutosi alla Cittadella Regionale, il Polo Liceale “Campanella Fiorentino” ha presenziato con una rappresentanza di studenti della classe 4^ del Liceo Economico- Sociale, accompagnati dalla prof.ssa Riommi.

<<La scuola, oltre a fornire gli strumenti ermeneutici per interpretare e conoscere il presente, deve preparare al futuro, accompagnare i giovani ad orientarsi >> ha dichiarato la Dirigente Mustari<< in un’ottica di inclusione, valorizzando le potenzialità e peculiarità di ciascuno, per potere garantire il loro reale successo formativo>>.