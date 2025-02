Per un’Italia e un’ Europa sovrane in pace con la Russia. Svolto l’evento di Cantiere Laboratorio a Lamezia Terme

Ancora una straordinaria partecipazione all’incontro organizzato da Cantiere Laboratorio/Gioventù Controcorrente che si è svolto sabato 22 febbraio 2025 presso il Centro Congressi “Prunia” di Lamezia Terme.

L’evento presentato e moderato da Vittorio Gigliotti, presidente dell’associazione organizzatrice, è stato introdotto da Bruno Spatara, dirigente della stessa associazione.

A parlare di sovranità, di libertà di espressione, di persecuzione politica e religiosa e di censura e rapporti con la Russia, si sono ritrovati a discuterne Lorenzo Berti presidente di Vento dell’Est; Nicola Colosimo del movimento Indipendenza; in videomessaggio Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana Popolare; e Fabio Filomeni, presidente di Europa Sovrana e Indipendente e del Comitato Il Mondo al Contrario.

Gli interventi hanno evidenziato come, nonostante questa Europa dei burocrati di Bruxelles si dichiari amante della libertà, da tempo ha messo in atto una vera e propria azione di censura e persecuzione verso quanti hanno visioni diverse da quelle governative.

Allora quale Italia? Quale Europa?

Un’Italia Sovrana che sappia mantenere il proprio linguaggio, la propria cultura e identità, che sappia garantirsi un ruolo importante in un’Europa dei popoli libera dalle lobby finanziarie.

D’altronde, è pura illusione la fiducia che in molti ripongono nella nuova amministrazione Trump che bacchetta questa Europa e i suoi governanti, nessuno escluso, che dice che Zelensky è un comico dittatore che ha distrutto il suo Paese dilapidando i denari americani.

E lo stesso Robert Kennedy Junior pubblicamente accusa il suo Paese di avere voluto ed alimentato il conflitto in Ucraina, mentre il vicepresidente USA Vance a Monaco ricorda come il nemico dell’Europa non sono né la Cina né la Russia, ma è da ritrovare all’interno dell’Europa stessa, che ha tradito ogni valore di libertà censurando e perseguitando ogni espressione religiosa e che annulla legittime elezioni come quelle in Romania quando il vincitore non è in linea con Bruxelles.

Tutto ciò, se da un lato legittima tutto ciò che abbiamo detto nel corso degli anni, dall’altro non va dimenticato che è la voce del nuovo padrone che fa gli interessi dell’America e non certo dell’Italia e dell’Europa. Altresì non bisogna farsi ingannare dalla spinta a favore di “falsi sovranismi” nemici di Bruxelles, ma non certo di Washington e Tel Aviv.

A ricostruire e cambiare questa Europa devono essere gli europei. che devono riconoscere che il Vecchio Continente va da Lisbona a Vladivostok includendo dunque la Russia, con la quale deve cessare ogni forma di russofobia e di sanzione.

L’ultimo intervento dell’incontro, e da Mosca, è stato quello del deputato della Duma di Stato della Federazione Russa Alexandr Jur’evic Borodaj che, dopo aver portato il suo saluto, ha dichiarato, tra l’altro, come la sovranità sia un valore fondamentale di ogni popolo.

Alla fine dell’incontro i relatori hanno risposto alle domande dei presenti, mentre sono intervenuti, tra gli altri, e hanno portato il loro saluto Antonella Folino, vice-coordinatrice regionale di Indipendenza e Franco Mastroianni della direzione nazionale dello stesso Movimento; Giuseppe Modaffari coordinatore regionale di Democrazia Sovrana Popolare.