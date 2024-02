Giornata Mondiale del Malato, peregrinatio dell’effigie della Madonna di Lourdes nella Diocesi di Lamezia Terme

La peregrinatio dell’effigie della Madonna di Lourdes farà tappa nella diocesi lametina in occasione della Giornata Mondiale del Malato. Il momento di preghiera, promosso congiuntamente dalla sottosezione Unitalsi Lamezia Terme e dall’ufficio diocesano di pastorale della salute, avrà inizio sabato 10 febbraio alle 17 con l’accoglienza della statua in Cattedrale, alle 18 la recita del Santo Rosario e alle 18.30 la Santa Messa presieduta dal vescovo Serafino Parisi con la presenza dei volontari dell’Unitalsi. Dopo la celebrazione eucaristica, la statua della Madonna di Lourdes sarà portata nella cappella dell’Ospedale “S. Giovanni Paolo II” dove alle 20.30 si terrà un momento di preghiera, con la testimonianza di un volontario unitalsiano e di una donatrice di midollo osseo.

Domenica 11 febbraio alle ore 10.30 la Santa Messa nella cappella dell’ospedale alle ore 10.30 e alle ore 12 la recita della preghiera dell’Angelus. La sacra immagine della Vergine di Lourdes lascerà il nosocomio alle 14.30 dopo la preghiera di saluto.

La visita della statua della Madonna di Lourdes nella nostra chiesa diocesana sarà un momento di grazia per affidare a Maria le attese e le speranze dei nostri fratelli che vivono momenti di prova nel corpo e nello spirito, per unire le nostre preghiere alle loro preghiere sotto lo sguardo della Madre, per manifestare la nostra vicinanza a medici, operatori sanitari, ai tanti volontari che ogni giorno, nei reparti del nostro ospedale e nei tanti luoghi della sofferenza, si prendono cura di loro.