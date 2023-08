Successo record per la prima serata dell’International Street Food di Montauro (CZ): altri due appuntamenti, stasera e domani

Il lungomare di Montauro si è trasformato in un paradiso gastronomico durante la prima delle tre serate dell’International Street Food, un’iniziativa straordinaria voluta dal Comune di Montauro, guidato dal Sindaco Giancarlo Cerullo, in collaborazione con l’Associazione Italiana Ristoratori di Strada e Confartigianato Calabria.

Questo evento culinario senza precedenti si svolge lungo il pittoresco lungomare di Montauro e promette di affascinare i visitatori fino al 23 agosto. La serata inaugurale ha stabilito un record di presenze, trasformando il lungomare in un vero e proprio centro di attività culinarie. In tutta la storia del lungomare, non si era mai vista una così grande affluenza di persone. L’entusiasmo palpabile e le previsioni indicano che il numero di visitatori crescerà ulteriormente nelle due serate successive.

L’International Street Food è ilcircuito più grande d’Italia, con oltre 200 eventi che si svolgono durante tutto l’anno nelle piazze più belle d’Italia . Questo festival è un inno all’eccellenza culinaria, alla qualità, all’originalità e alle tradizioni. Gli chef di diverse parti del mondo si sono radunati a Montauro per offrire il meglio della cucina di strada. Questo evento è una vetrina di talento culinario, dove si possono gustare autentiche prelibatezze provenienti da diverse parti del globo. Ogni stand e food truck partecipante è selezionato attentamente per garantire la massima qualità dei prodotti offerti.

I visitatori possono essere certi di assaporare piatti preparati con ingredienti freschi e genuini. I piatti proposti non sono solo deliziosi ma anche straordinariamente creativi. Nonostante la modernità delle preparazioni, l’evento conserva un forte legame con le tradizioni culinarie di tutto il mondo. Questo è evidente nei piatti che portano con sé secoli di storia e cultura. L’International Street Food offre ai visitatori la possibilità di fare un viaggio culinario in tutto il mondo.

I profumi avvolgenti e i sapori rendono l’esperienza indimenticabile. È un’opportunità unica per immergersi in una varietà di cucine globali e scoprire il piacere di condividere il cibo con amici e familiari nella cornice suggestiva del lungomare di Montauro. Con le prossime due serate in arrivo, l’International Street Food Event promette di continuare a deliziare i palati e a stabilire nuovi record di presenze. Non perdete l’opportunità di partecipare a questo evento straordinario e gustare il meglio del cibo di strada internazionale.