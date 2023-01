“Le Querce Jazz & Blues Fusion”: a febbraio torna la rassegna musicale catanzarese, con 3 appuntamenti eccezionali

“Le Querce Jazz & Blues Fusion” – la rassegna, ideata da Giampiero Ferro – è pronta a regalare intense emozioni con una serie di appuntamenti eccezionali.

Il percorso della manifestazione, giunta al 16° anno – che ha visto esibirsi nelle varie edizioni circa 60 artisti di livello internazionale come, ad esempio, Danilo Rea, Uri Caine, Sergio Caputo, Nino Buonocore, Dirotta su Cuba, Roberto Gatto, Franco Cerri ecc… – è stato raccontato da Ferro in conferenza stampa.

La direzione artistica della 16° edizione è stata affidata al cantautore e manager musicale Antonio Pascuzzo, personalità di grande esperienza nella realizzazione di eventi e rassegne, che ha sottolineato come si tratterà di esibizioni speciali, in una situazione e visione da club, dove si potrà interagire con gli artisti coinvolti.

La location d’eccezione, intima e accogliente, che accoglierà i concerti e i tanti appassionati provenienti da tutta la Calabria, sarà, come sempre, Le Querce Country Restaurant di Catanzaro.

Quattro gli appuntamenti in calendario per l’edizione 2023 de le Querce Jazz & Blues Fusion che sarà focalizzata sulla voce.

Il 17 e 18 febbraio 2023 ci sarà Fabio Concato: un baluardo della migliore canzone d’autore ed al contempo un interprete sempre capace di emozionare coinvolgere e stupire. “Domenica bestiale”, “Fiore di maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “Sexy tango”: sono solo alcune delle canzoni che proporrà nel suo “Recital unplugged”. Concato sarà accompagnato da Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano) e Larry Tomassini (chitarra).

Il 4 marzo 2023 sarà la volta di Petra Magoni & Ferruccio Spinetti alias “Musica Nuda”: un duo eccezionale, contrabbasso e voce che vibrano all’unisono per restituire al pubblico brani celebri del panorama nazionale ed internazionale in una versione sublimata dal riuscitissimo insolito binomio.

Il 15 aprile 2023 l’ultimo appuntamento vedrà la straordinaria Sarah Jane Morris accompagnata dal quartetto d’archi più apprezzato del panorama internazionale i Solis String Quartet, in “All you need is love”, omaggio straordinario alla musica dei Beatles con arrangiamenti moderni, freschi, volti a rinverdirne il sound ma sempre nutrendo un profondo rispetto per l’originale.

Sarah Jane ha una sorprendente estensione vocale ed è la più importante cantante britannica soul, jazz e R&B. La versatilità e la capacità di trasmettere emozioni la rendono una performer unica a livello mondiale.

Gli eventi della rassegna saranno delle vere e proprie esperienze sensoriali perché sono stati strutturati come cena-spettacolo e, oltre ai momenti musicali, ci sarà anche un percorso di degustazione con le eccellenze enogastronomiche calabresi.

La biglietteria de Le Querce Jazz & Blues Fusion sarà attiva da martedì 17 gennaio da Area Loft in via De Gasperi 17 a Catanzaro.