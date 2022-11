Lamezia Terme, si conclude la settima edizione del “Gran premio del Teatro Amatoriale” di F.I.T.A

Grande successo di pubblico per la finalissima del “Gran premio del Teatro Amatoriale”, evento ideato dalla F.I.T.A, (Federazione Italiana Teatro Amatori), che si è svolta lo scorso 12 novembre presso il Teatro Comunale Vittorio Veneto di Colleferro (RM).

Questa settima edizione in particolare, è stata organizzata dal coordinamento regionale di F.I.T.A. Lazio con la partecipazione di tutti i comitati regionali iscritti alla Federazione.

Una edizione ricca di pathos e spessore artistico che ha animato tuti gli appuntamenti con un trionfo finale, e che ha visto la Regione Calabria brillare per riconoscimenti e comunicazione teatrale.

Un teatro amatoriale calabrese protagonista indiscusso con le sue peculiarità artistiche ed un incisivo lavoro di squadra che si avvale prorpio, di una orami radicata rete regionale divenuta oggi, occasione di scoperta e riscoperta dell’arte scenica quale volano di promozione territoriale e di incontro emozionale.

Il comitato F.I.T.A. Calabria è tornato a casa importanti riconoscimenti per la compagnia lametina “A regola d’Arte” con il premio “miglior attore non protagonista” conquistato dal giovane ad Andrea Mariano nel ruolo di Iago con “l’Otello, l’ultimo bacio!”, opera di Fabrizio Voghera che ne ha autorizzato la messa in scena; e la nomination come miglior regia per la direttrice della compagnia, Tiziana De Matteo.

Grande soddisfazione per tutta la Calabria a firma F.I.T.A. che ha potuto esprimere grazie ad una delle sue attive compagnie teatrali, la vitalità artistica regionale, ed il grande impulso del teatro amatoriale quale strumento di conoscenza di un’arte fondamento del nostro patrimonio culturale.

Alla presenza di tutti i rappresentati F.I.T.A. Nazionale, il presidente del comitato Calabria, Consolato Latella, ha espresso la sua grande emozione non solo e soltanto per i singoli premi, vanto per tutte le compagnie calabresi, quanto per la edificante testimonianza di una amatorialità sempre più matura e sorella gemella di una professionalità, che guarda alla passione per il teatro ed al suo pubblico, quale alfa e omega del comune iter.

I miei complimenti – ha sottolineato Latella – li rivolgo sì alla direttrice De Matteo ma in particolare. a tutti i suoi giovani allievi, ai quali auguro di continuare con la medesima passione e spirito di abnegazione che naturalmente si accompagnano al palcoscenico.

Il Premio come Miglior Spettacolo della VII edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale FITA, alla quale hanno partecipato 11 compagnie provenienti da altrettante regioni italiane, è stato invece conquistato dalla compagnia siciliana “Teatro Stabile Mascalucia Mario Re” con lo spettacolo Cyrano de Bergerac.