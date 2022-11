Il 15 novembre l’Anmil e l’ITC “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro illustrano i contenuti della convenzione “Siamo sicuri?”

In virtù della convenzione siglata con l’Istituto Tecnico Economico “Grimaldi-Pacioli” di Catanzaro, l’Anmil (Associazione nazionale mutilati ed invalidi sul lavoro) ha dato la piena disponibilità ad ospitare alunni delle terze classi per l’attività di alternanza scuola-lavoro.

A definire i contorni della convenzione, in un incontro con la stampa martedì 15 novembre alle ore 10 al Grimaldi-Pacioli in via Turco a Catanzaro, saranno la dirigente scolastica Cristina Lupia, il presidente nazionale Francesco Costantino della Fondazione in seno all’Anmil “Sosteniamoli subito”, ed il consigliere nazionale dell’Anmil, Luigi Cuomo.

La convenzione dà seguito all’offerta formativa dell’Istituto, finalizzata a garantire ai propri alunni un’esperienza lavorativa durante il percorso scolastico nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, alla luce dei recenti fatti di cronaca accaduti.

Dal canto suo, l’Anmil si impegna nella suddetta convenzione “ad accogliere i ragazzi nell’ottica di contribuire al miglioramento della qualità dei processi formativi per creare una figura professionale consapevole degli obblighi dettati dalla normativa sulla sicurezza”. L’incontro organizzato a scuola e aperto a tutti, con l’intervento di esperti e la testimonianza diretta di alcuni lavoratori, va in questa direzione.