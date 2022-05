“La tutela dell’ambiente e le ricadute sulla salute vascolare”, a Catanzaro il seminario targato Vitambiente e Umg

“La tutela dell’ambiente e le ricadute sulla salute vascolare” è il titolo del seminario tenuto dall’avvocato Pietro Marino, presidente nazionale dell’associazione nazionale Vitambiente e presidente regionale Confprofessioni, nell’ambito dei Master in “Angiologia Medica e Chirurgica” e “Infermieristica Vascolare e Vulnologia”, diretti dal professore Raffaele Serra, docente di chirurgia vascolare dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro. Il seminario si è tenuto mercoledì scorso al Campus Universitario di Germaneto.

L’associazione Vitambiente collabora già da anni, mediante convenzione, con l’Università Magna Graecia di Catanzaro con la quale ha già realizzato progetti didattici e di ricerca avanzata sull’ambiente e le ricadute sulla salute. Il seminario ha focalizzato l’attenzione sull’importanza dell’ambiente nella genesi delle patologie vascolari e della necessità di tutelare l’ambiente sia a fini di prevenzione che di terapia. Dalla collaborazione fra Università Magna Graecia e Vitambiente è stato recentemente messo a punto il progetto di ricerca interuniversitario (con gli Atenei di Ferrara, Napoli Federico II e Roma La Sapienza) dal titolo “Qualità dell’ambiente, stress autopercepito, stile di vita ed arteriopatia degli arti inferiori”. Lo start up di questo progetto è stato oggetto di una tesi di laurea in medicina e chirurgia ed è stato recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista “Risk Management and Healthcare Policy” (I.F. 3.2 – Q2) con il titolo di “Environmental Pollution and Peripheral Artery Disease”.