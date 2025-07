Trovare il proprio spazio al “Kalabria Eco Fest 2025”

Manca poco alla quinta edizione del festival atipico ed ecologico più comunitario della Calabria. Tra benessere personale, difesa del territorio, arte e cultura, il Kalabria Eco Fest si terrà nei giorni 17-18-19-20 luglio 2025 nel bosco della Gigliara di Polia in provincia di Vibo Valentia, nel cuore delle Serre Calabresi.

«KEF è nato perché tutti abbiamo bisogno di uno spazio, per esprimerci, confrontarci, educarci e conoscerci. Noi abbiamo bisogno di uno spazio e la Calabria è lo spazio che ha bisogno di noi», dichiara l’organizzazione.

Anche quest’anno, tante proposte da parte della comunità del KEF. Tra laboratori, attività e spettacoli con l’edizione 2025 il festival offre la possibilità di passare quattro giorni rigeneranti nel bosco per continuare a curare rapporti di comunità di alta qualità umana.

Oltre ai tanti laboratori formativi ed esperienziali, anche quest’anno saranno presenti:

i simposi, gli incontri con relatrici e relatori esperti dedicati a diversi temi: Difesa del territorio, Arte e Comunità, Abitare, Educazione;

l’area wellness tra massaggi, campane tibetane e molto altro;

l’area bimbi con spettacoli e attività per bambini e bambine da 0 a 99 anni;

il mercatino di prodotti artigianali tra vestiti, saponi e manufatti all’insegna del rispetto della natura.

Le attività cominciano dalla mattina e continuano fino a sera con spettacoli e musica dal vivo. Anche per questa edizione 2025 i concerti saranno in parte o del tutto in acustico, e i Djset interamente silent, ossia in cuffia nel rispetto del bosco e di chi vuole riposare.

Come sempre, il punto ristoro del KEF penserà a rendere il Festival gustoso con piatti della cucina popolare preparati con prodotti genuini a km0, opzioni vegane e vegetariane e l’immancabile pizza cotta nel forno a legna, da accompagnare a birra artigianale o vino locale.

L’ingresso al KEF è libero, così come l’accesso all’area campeggio. Per partecipare ai laboratori è richiesto un contributo necessario per migliorare qualitativamente il festival e assicurarne la sostenibilità economica. Saranno disponibili anche all’infopoint del festival i PASS giornalieri che permetteranno l’accesso a tutti i laboratori al costo simbolico di 25 € al giorno. C’è la possibilità di sostenere il festival e prenotare un FULL PASS, anche “sospeso”, partecipando alla raccolta fondi.

È possibile scaricare il programma del Kalabria Eco Fest sul sito ufficiale www.kalabriaecofest.it Il Kalabria Eco Fest nasce per promuovere una cultura ecologica e consapevole, l’arte e l’impegno locale attraverso la partecipazione attiva e inclusiva. Per questo vi aspetta nel bosco della Gigliara di Polia il 17-18-19-20 luglio 2025 verso un mondo più equo, rigenerativo e consapevole.