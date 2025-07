Iniziata in Calabria la Summer Week di Marea Media: giornalismo, memoria e scoperta del territorio con giovani reporter del Sud Italia

Ha preso ufficialmente il via a Isola di Capo Rizzuto, in Calabria, la prima edizione della Young

European Journalist Summer Week, una residenza formativa ideata e promossa da Marea Media e

rivolta a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 19 anni provenienti da Campania e Puglia. Dal 7 luglio, le e i

partecipanti si sono immersi in un’esperienza intensa di formazione, incontro e narrazione collettiva,

ospitati dalla cooperativa Terre Joniche – Libera Terra, su un bene confiscato alla criminalità

organizzata e oggi diventato simbolo di riscatto e impegno civile.

Questa settimana è la conclusione di un lavoro avviato con il progetto di divulgazione nelle scuole da

Marea Media su giornalismo e consapevolezza digitale, a testimonianza di un Sud vivo e connesso,

desideroso di raccontarsi con sguardo critico e consapevole. La settimana calabrese proseguirà fino a

domani 12 luglio con attività di scrittura, podcasting, fotografia, riflessioni collettive e incontri, con

l’obiettivo di offrire strumenti, linguaggi e consapevolezza a una nuova generazione di narratori e

narratrici del Sud.

Nei primi giorni della settimana, i giovani reporter hanno conosciuto da vicino la realtà della

cooperativa Terre Joniche, ascoltando storie che raccontano la Calabria dal suo interno, e hanno

visitato la redazione del quotidiano locale Il Crotonese, confrontandosi con chi ogni giorno racconta il

territorio.

Hanno preso parte al laboratorio teatrale condotto dal regista Francesco Pileggi, durante il quale

hanno sperimentato tecniche di rappresentazione e manipolazione dell’informazione attraverso il

confronto in recita. Hanno inoltre partecipato al workshop di Sara Manisera, giornalista e

documentarista, dedicato al giornalismo sul campo e all’impatto che può avere sulle comunità.

Uno dei momenti più significativi è stato quello dedicato alla memoria, grazie alla mostra fotografica di

Giuseppe Pipita, che espone 94 immagini, una per ciascuna delle vittime della strage di Cutro del

2023. La Summer Week è anche un viaggio alla scoperta di sé e del territorio: non sono mancati

infatti momenti di esplorazione culturale e paesaggistica, come la visita a Le Castella, simbolo della

bellezza della Calabria.

Marea Media è un’organizzazione indipendente nata a Napoli e impegnata tra giornalismo,

educazione ai media e narrazione comunitaria. Le sue attività sono rese possibili grazie al sostegno

della European Cultural Foundation e del programma Corpo Europeo di Solidarietà, che promuovono

l’educazione, la partecipazione civica e la coesione sociale tra le nuove generazioni.