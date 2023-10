Coldiretti Calabria, villaggio contadino al Circo Massimo a Roma: l’appuntamento con l’agroalimentare regionale questo fine settimana

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre 2023 nella Capitale, al Circo Massimo, iconico ampio spazio nel cuore della Città Eterna, ci sarà il villaggio contadino,#stocoicontadini, realizzato dalla Coldiretti. Si toccherà con mano la centralità e i primati dell’agricoltura italiana e vivere un giorno da contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con le specialità 100% italiane.

“Racconteremo ai cittadini, alle Istituzioni e alle grandi realtà economiche del Paese – afferma Franco Aceto presidente di Coldiretti Calabria -la biodiversità e la sostenibilità della nostra agricoltura la distintività e la qualità del made in Italy agroalimentare, lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori e le frontiere dell’innovazione e della ricerca. Il Villaggio Coldiretti – prosegue -è l’occasione per sostenere l’agricoltura italiana e il Made in Italy agroalimentare e per ribadire la posizione di Coldiretti contro il cibo artificiale e le diete omologanti, ponendo al centro la salute del cittadino consumatore e la garanzia di una maggiore equità nei rapporti di filiera.

All’interno del villaggio – aggiunge il leader della Coldiretti Calabrese – ci sarà una significativa rappresentanza delle aziende agricole di Coldiretti Calabria aderenti a Campagna Amica: salumi di Calabria Dop, la richiestissima ‘nduja, pecorino crotonese Dop, fico dottato cosentino, agrumi tra cui cedro e bergamotto, cipolla rossa di Tropea IGP, caciocavallo silano Dop insieme ad altre produzioni casearie della tradizione calabrese e tanto altro. In uno spazio food, con la collaborazione del Consorzio di Tutela patate della Sila Igp, verranno somministrate patatine fritte, tagliate rigorosamente a mano, una vera prelibatezza che farà la gioia dei grandi e piccoli”.

Coldiretti Calabria, si cimenterà anche in una sfida a battere record! Nella giornata conclusiva di domenica, sarà realizzata una collana di peperoncino diavolicchio da guinness che, abbatterà il primato conseguito in occasione di Expo 2015 che era stato di 308 metri. Il tentativo è di realizzare una collana di peperoncini calabresi di ben 500 metri.

Spazio anche al più grande mercato a chilometri zero mai realizzato in Italia dove acquistare direttamente dagli agricoltori provenienti da tutta Italia le più golose tipicità del Paese ma anche le eccellenze agroalimentari di Filiera Italia e i prodotti dalle aziende di agricoltura sociale impegnate nel reinserimento socio lavorativo di soggetti disagiati, disabili o problematici, nell’educazione ambientale e nei servizi alle comunità locali. Non mancheranno attrazioni con le fattorie didattiche dove i bambini potranno imparare a pigiare l’uva, preparare la mozzarella, impastare il pane, fare l’orto e andare in sella agli asini, con significative esperienze di pet therapy.

Per l’intero fine settimana– informa Coldiretti – tutti potranno vivere per una volta l’esperienza da gourmet con il miglior cibo italiano al 100% a soli 8 euro per tutti i menu preparati dai cuochi contadini che hanno conservato i sapori antichi del passato.

“Naturalmente – conclude Aceto – il villaggio sarà un luogo di dibattito e di confronto, politico-economico, con alti rappresentanti istituzionali il tutto realizzato in un contesto di offerta gastronomica di comunità e di festa con i cittadini e le famiglie“. E’ una straordinaria e grande mobilitazione che nelle prime 5 tappe, tra cui Cosenza, ha già accolto oltre 2 milioni di famiglie, turisti e cittadini e che si pone l’obiettivo di raggiungere oltre 15 milioni di persone, attraversando tutte le regioni.