Torna MATERIA il festival del design: dall’opening a Soverato a Tropea (VV)

Raccontare il Mediterraneo e la Magna Graecia in riva al mare in modo fresco e frizzante.

Il pre-opening di MATERIA a Soverato è stata un’esplosione di colore e vivacità.

Il Festival del Design – ideato e organizzato da Officine AD degli architetti catanzaresi Domenico Garofalo e Giuseppe Anania, con la direzione artistica del designer e direttore creativo Antonio Aricò – ha colpito nuovamente nel segno.

Al Miramare-Circle si sono svolte, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, due intense giornate, tra talk, esposizioni e musica.

Filo conduttore dell’ottava edizione della manifestazione – finanziata con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’avviso “Attività Culturali 2022″ dalla Regione Calabria-Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura” – è “MATERIA ≈ in vacanza ≈”, in cui il design strizza l’occhio al turismo.

Antonio Aricò ha presentato al pubblico calabrese l’esclusiva collezione ideata per Seletti, “Magna Graecia”: una serie di oggetti realizzati interamente in terracotta, che celebrano le antiche colonie greche del Sud Italia ed entrano nella quotidianità contemporanea con ironia e grazia.

Forte interesse hanno destato i due grandi e sensuali “bronzi” ispirati alle famose sculture di Riace, un omaggio in occasione dei 50 anni dal loro ritrovamento, compiuti nel 2022.

Non sono mancati gli ospiti, come la designer veneziana Lucia Massari, considerata una dei nuovi talenti del design made in Italy, che ha raccontato i suo lavori incentrati sulla lavorazione del vetro, esplosione di colori e sperimentazioni. L’artista è rimasta molto colpita dalla forza narrativa del progetto MATERIA, esprimendo il desiderio di seguire da vicino i prossimi appuntamenti.

Nelle serate sono intervenuti Antonino Cugliari, vice presidente Camera di Commercio Catanzaro, Crotone e Vibo; Giovanni Cugliari, presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese; Claudio Battaglia, legale rappresentante del Miramare; Deborah Muzzopappa, resident manager di Villa Paola, location speciale che accoglierà alcuni eventi di Materia a Tropea.

Infatti, dopo Soverato, sempre seguendo il filo conduttore de “La Vacanza”, il Festival approderà per la sua ottava edizione nel borgo dei borghi, sulla costa tirrenica, dal 27 al 30 settembre, grazie alla collaborazione con il Comune e, appunto, Villa Paola.

Intanto prosegue la “Call” , già lanciata nel mese di marzo, con il supporto del main partner Caffè Guglielmo, e diretta a giovani e Istituti pubblici e privati di tutto il mondo. I progetti inviati, e che saranno poi selezionati e protagonisti di un’esposizione, devono rispondere al tema dell’ottava edizione, “MATERIA ≈ in vacanza ≈”, con oggetti, quindi, legati all’idea di Viaggio e Turismo.